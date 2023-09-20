Блинкен: Украина серьезно подходит к борьбе с коррупцией, эффективно использует помощь

В Украине знают, что США и другие союзники хотят быть уверены, что военная помощь используется эффективно, и относятся к борьбе с коррупцией очень серьезно. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

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Отвечая на вопрос о продолжении военной помощи Украине на фоне публикаций о коррупции в минобороны и последующего увольнения Алексея Резникова, Блинкен сказал, что "сам факт, что президент Зеленский принял меры, очевидно, для борьбы со случаями коррупции, является свидетельством того, что украинцы относятся к этому чрезвычайно серьезно".

"Они знают, что США и десятки других стран мира, которые поддерживают Украину, хотели бы убедиться, что поддержка, которую мы им оказываем, используется правильно", – сказал госсекретарь США.

Блинкен также подчеркнул, что у США есть команды в Украине и в других странах, которые обеспечивают контроль за использованием военной и другой помощи.

"Я разговаривал с членами Конгресса, которые ездили в Украину, и они видели, что мы делаем, чтобы убедиться, что деньги хорошо учтены", – отметил он. По его словам, политики возвращаются из Украины "под впечатлением этими мерами, и они говорят, что не видели раньше ничего столь же эффективного в других странах, которые становились жертвами агрессии".

Блинкен также сказал, что не уверен в причинах замены руководства украинского министерства обороны. По его мнению, в ряде случаев это могло произойти не из-за коррупции. Однако сам факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он видит в этом необходимость, является доказательством, что в Украине "относятся к этому серьезно и хотят убедиться, что мы знаем, что они тратят наши деньги разумно".

3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.



6 сентября новым министром обороны стал Рустем Умеров.

11 сентября Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии прокомментировал ситуацию с увольнением министра обороны Резникова и заявил, что его увольнение не связано с хищением средств, предоставленных западными партнерами.

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