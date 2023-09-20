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Блінкен: Україна серйозно підходить до боротьби з корупцією, ефективно використовує допомогу

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 22:07
Блінкен: Україна серйозно підходить до боротьби з корупцією, ефективно використовує допомогу - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - EPA)

В Україні знають, що США та інші союзники хочуть бути впевненими, що військова допомога використовується ефективно, і ставляться до боротьби з корупцією дуже серйозно. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS.

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Відповідаючи на питання про продовження військової допомоги Україні на тлі публікацій про корупцію в міноборони та подальше звільнення Олексія Резнікова, Блінкен сказав, що "сам факт, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, є свідченням того, що українці ставляться до цього дуже серйозно".

"Вони знають, що США та десятки інших країн світу, які підтримують Україну, хотіли б переконатися, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно", – сказав держсекретар США.

Блінкен також підкреслив, що США мають команди в Україні та в інших країнах, які забезпечують контроль за використанням військової та іншої допомоги.

"Я розмовляв із членами Конгресу, які їздили до України, і вони бачили, що ми робимо, щоб переконатися, що гроші добре враховані", – зазначив він. За його словами, політики повертаються з України "під враженням цими заходами, і вони кажуть, що не бачили раніше нічого такого ефективного в інших країнах, які ставали жертвами агресії".

Блінкен також сказав, що не впевнений у причинах зміни керівництва українського міністерства оборони. На його думку, у ряді випадків це могло статися не через корупцію. Однак сам факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він бачить у цьому необхідність, є доказом, що в Україні "ставляться до цього серйозно і хочуть переконатися, що ми знаємо, що вони витрачають наші гроші розумно".

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Сергій Бережний
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