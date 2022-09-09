UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина должна вернуть захваченные Россией территории, Путин здесь проиграл — Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 14:22
Украина должна вернуть захваченные Россией территории, Путин здесь проиграл — Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории. Об этом он сообщил после визита в Киев, цитирует его Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от Украины зависит, как должна закончиться война с Россией, однако оккупированные территории должны быть освобождены. Он отметил, что это будет решать президент Владимир Зеленский.

"Они должны определить на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень четко заявил, что, когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двоих нет, и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", — сказал Блинкен.

Дипломат заявил, что пока Россия не покажет намерения к серьезному дипломатическому решению, то "мало, что может быть сделано". 

"Россия захватила территории на юге и востоке Украины. Это Украина, это не Россия. И в конце концов эти территории должны вернуться Украине. Суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены. У меня нет сомнений на этот счет", — подчеркнул он.

Блинкен также считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается "реализовать свое убеждение, что Украина не является самостоятельной страной и принадлежит России", однако резюмировал, что "эта игра уже окончена и Путин здесь проиграл".

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 