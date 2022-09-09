Украина должна вернуть захваченные Россией территории, Путин здесь проиграл — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории. Об этом он сообщил после визита в Киев, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, от Украины зависит, как должна закончиться война с Россией, однако оккупированные территории должны быть освобождены. Он отметил, что это будет решать президент Владимир Зеленский.

"Они должны определить на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень четко заявил, что, когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двоих нет, и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", — сказал Блинкен.

Дипломат заявил, что пока Россия не покажет намерения к серьезному дипломатическому решению, то "мало, что может быть сделано".

"Россия захватила территории на юге и востоке Украины. Это Украина, это не Россия. И в конце концов эти территории должны вернуться Украине. Суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены. У меня нет сомнений на этот счет", — подчеркнул он.

Блинкен также считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается "реализовать свое убеждение, что Украина не является самостоятельной страной и принадлежит России", однако резюмировал, что "эта игра уже окончена и Путин здесь проиграл".

Дмитро Гриниченко

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