Блокада кордону. Польський міністр: Я підтримую протестувальників, вони стоять за праву справу

Гетман заявив, що розуміє емоції Зеленського, оскільки "на нього чиниться величезний тиск"

Кшиштоф Гетьман (Фото: польський уряд)

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що підтримує фермерів, які блокують кордон з Україною. Про це він повідомив в ефірі Radio Zet.

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За його словами, фермери "протестують за гідну справу".

"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами", – сказав Гетман.

Він зазначив, що протестувальники "перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а водночас і рентабельність".

Глава відомства заявив, що згоден із президентом Володимиром Зеленським, який назвав ситуацію ненормальною.

"Я розумію емоції президента країни, яка перебуває в стані війни. Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже", — резюмував політик.

Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже у трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю ситуацію негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

У квітні 2024 року у Польщі відбудуться місцеві вибори.

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