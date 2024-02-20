Блокада границы. Польский министр: Я поддерживаю протестующих, они стоят за правое дело
Кшиштоф Гетьман (Фото: польское правительство)

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что поддерживает фермеров, которые блокируют границу с Украиной. Об этом он сообщил в эфире Radio Zet.

По его словам, фермеры "протестуют за правое дело". 

"Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это различными способами", — сказал Гетман.

Он отметил, что протестующие "находятся в очень сложной ситуации, поскольку затраты на сельскохозяйственное производство чрезвычайно возросли, а вместе с тем и рентабельность".

Глава ведомства заявил, что согласен с президентом Владимиром Зеленским, который назвал ситуацию ненормальной. 

"Я понимаю эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны. Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Вероятно, это не первый раз, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит", — резюмировал политик.

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