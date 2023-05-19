Bloomberg пише, що Зеленський приїде на зустріч G7 особисто. В ОП не коментували

Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Великої сімки у Хіросімі, Японія, де обговорюватиметься подальший тиск на РФ через війну проти України, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

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Стверджується, що Зеленський має полетіти до Японії на військовому літаку США після зупинки в Саудівській Аравії, де ймовірно відвідає саміт Ліги арабських держав.

Лідери G7 проведуть переговори щодо подальшої відповіді на вторгнення Росії в Україну під час зустрічей. Зокрема, обговорюватимуть контроль за російським дорогоцінним камінням, пише Bloomberg.

Візит президента України до Хіросіми, місця першої ядерної атаки в історії, є "особливо символічним", з огляду на погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні Росії проти України, зазначає видання.

Речник Ради нацбезпеки США відмовився від коментарів.

Офіс президента не анонсує закордонні візити Зеленського під час воєнного стану, говорив LIGA.net прессекретар президента Сергій Никифоров.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

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