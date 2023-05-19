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Bloomberg пише, що Зеленський приїде на зустріч G7 особисто. В ОП не коментували

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 07:41
Bloomberg пише, що Зеленський приїде на зустріч G7 особисто. В ОП не коментували - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Великої сімки у Хіросімі, Японія, де обговорюватиметься подальший тиск на РФ через війну проти України, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Стверджується, що Зеленський має полетіти до Японії на військовому літаку США після зупинки в Саудівській Аравії, де ймовірно відвідає саміт Ліги арабських держав.

Лідери G7 проведуть переговори щодо подальшої відповіді на вторгнення Росії в Україну під час зустрічей. Зокрема, обговорюватимуть контроль за російським дорогоцінним камінням, пише Bloomberg.

Візит президента України до Хіросіми, місця першої ядерної атаки в історії, є "особливо символічним", з огляду на погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у війні Росії проти України, зазначає видання.

Речник Ради нацбезпеки США відмовився від коментарів.

Офіс президента не анонсує закордонні візити Зеленського під час воєнного стану, говорив LIGA.net прессекретар президента Сергій Никифоров.

  • 18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

  • 17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

  • 18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

Читайте також: Головним пунктом порядку денного саміту G7 буде війна Росії проти України

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийсанкціїG7війнаяпоніявелика сімка
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