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Bloomberg пишет, что Зеленский приедет на встречу G7 лично. В ОП не комментировали

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 07:41
Bloomberg пишет, что Зеленский приедет на встречу G7 лично. В ОП не комментировали - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский лично посетит саммит Большой семерки в Хиросиме, Япония, где будет обсуждаться дальнейшее давление на РФ из-за войны против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Утверждается, что Зеленский должен улететь в Японию на военном самолете США после остановки в Саудовской Аравии, где предположительно посетит саммит Лиги арабских государств.

Лидеры G7 проведут переговоры по дальнейшему ответу на вторжение России в Украину во время встреч. В частности, будут обсуждать контроль за российскими драгоценными камнями, пишет Bloomberg.

Визит президента Украины в Хиросиму, место первой ядерной атаки в истории, "особенно символичен", учитывая угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в войне России против Украины, отмечает издание.

Спикер Совета нацбезопасности США отказался от комментариев.

Офис президента не анонсирует зарубежные визиты Зеленского во время военного положения, говорил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

  • 18 мая 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.
  • 17 мая в Белом доме сообщили, что на G7 будут сделаны конкретные шаги по усилению изоляции России и ослаблению ее способности вести войну против Украины.
  • 18 мая канцлер Германии Шольц перед саммитом в Хиросиме заявил, что Россия несет угрозу всему миру.

Читайте также: Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины

Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийсанкциивойнаяпонияg7большая семерка
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