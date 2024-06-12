Богдану Львову відмовили у поновленні на посаді судді Верховного суду

У вересні 2022 року журналісти проєкту "Схеми" заявили, що суддя Верховного суду Богдан Львов має громадянство РФ з 1999 року

Богдан Львов (Фото: Верховний суд)

12 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді судді Верховного суду Богдану Львову, у якого журналісти знайшли російське громадянство. Про це повідомив Верховний суд.

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Апеляційний суд визнав, що дії ВСУ щодо відрахування Львова зі штату є правомірними.

Він скасував рішення першої інстанції від 10 січня 2024 року – Київського окружного адміністративного суду щодо поновлення Львова на посаді судді Верховного суду і виплати йому середньої заробітної плати за час "вимушеного прогулу".

Рішення апеляційного суду може бути оскаржене в касаційній інстанції протягом п’яти днів.

У вересні 2022 року "Схеми" повідомили, що Львов у 1999 році отримав російське громадянство.

У жовтні СБУ повідомила, що Львов у 2012 році продовжив паспорт громадянина РФ замість паспорта, виданого йому у Росії 1999 року. Окрім цього, Львов, за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956 у реєстрі угод з нерухомості РФ щодо квартири в Москві.

5 жовтня Львова відрахували зі складу Верховного суду.

Львов стверджував у Facebook, що він двічі успішно пройшов поліграф, здав аналізи й "наводить остаточні докази", що повідомлення про наявність у нього громадянства РФ – "брехлива й замовна кампанія".

10 січня 2024 року Львова поновили на посаді й постановили виплатити йому зарплатню за час "вимушеного прогулу".

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