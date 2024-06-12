Богдану Львову отказали в восстановлении в должности судьи Верховного суда

В сентябре 2022 года журналисты проекта "Схемы" заявили, что у судьи Верховного суда Богдана Львова есть гражданство РФ с 1999 года

Богдан Львов (Фото: Верховный суд)

12 июня Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении в должности судьи Верховного суда Богдану Львову, у которого журналисты обнаружили российское гражданство. Об этом сообщил Верховный суд.

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Апелляционный суд признал, что действия ВСУ по отчислению Львова из штата являются правомерными.

Он отменил решение первой инстанции от 10 января 2024 года – Киевского окружного административного суда о восстановлении Львова в должности судьи Верховного суда и выплате ему средней заработной платы за время "вынужденного прогула".

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационной инстанции в течение пяти дней.

В сентябре 2022 года журналисты проекта "Схемы" сообщили, что Львов в 1999 году получил российское гражданство.

В октябре СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88

5 октября тогдашний глава Верховного суда Всеволод Князев своим приказом отчислил Львова из состава Верховного суда.

Львов утверждал в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".

10 января 2024 года Львова восстановили в должности и постановили выплатить ему зарплату за время "вынужденного прогула".

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