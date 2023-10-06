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Понад 2000 чиновників намагалися виїхати з України попри заборону – їх не випустили

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06.10.2023, 20:36
Понад 2000 чиновників намагалися виїхати з України попри заборону – їх не випустили - Фото
Кордон із Польщею (Фото: Прикордонна служба Польщі)

Понад 2000 українських чиновників намагалися виїхати за кордон без поважної причини, жодного з них прикордонники не випустили. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу заявив, що це сталося в період заборони на виїзд із січня 2023 року.

"За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2000 людей, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, і намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону", – сказав він.

23 січня 2023 року РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях. Кабмін схвалив відповідні зміни, проте передбачена низка винятків.

  • 25 червня президент Зеленський пригрозив народним депутатам та посадовцям, які прагнуть якомога більше часу проводити за кордоном, шукаючи собі "вигідні" відрядження, та загалом працюють не заради інтересів держави.

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Мілана Головань
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війнавиїзд за кордон
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