Понад 2000 чиновників намагалися виїхати з України попри заборону – їх не випустили

Понад 2000 українських чиновників намагалися виїхати за кордон без поважної причини, жодного з них прикордонники не випустили. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу заявив, що це сталося в період заборони на виїзд із січня 2023 року.

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"За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2000 людей, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, і намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону", – сказав він.

23 січня 2023 року РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях. Кабмін схвалив відповідні зміни, проте передбачена низка винятків.

25 червня президент Зеленський пригрозив народним депутатам та посадовцям, які прагнуть якомога більше часу проводити за кордоном, шукаючи собі "вигідні" відрядження, та загалом працюють не заради інтересів держави.

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