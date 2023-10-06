Более 2000 чиновников пытались выехать из Украины, несмотря на запрет – их не выпустили

Более 2000 украинских чиновников пытались выехать за границу без уважительной причины, ни одного из них пограничники не выпустили. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге заявил, что это произошло в период запрета на выезд с января 2023 года.

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"За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2000 человек, которые занимали должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, и пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы", – сказал он.

23 января 2023 года СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях. Кабмин одобрил соответствующие изменения, однако предусмотрен ряд исключений.

25 июня президент Зеленский пригрозил народным депутатам и чиновникам, которые стремятся как можно больше времени проводить за границей, ища себе "выгодные" командировки, и в целом работают не ради интересов государства.

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