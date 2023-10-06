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Более 2000 чиновников пытались выехать из Украины, несмотря на запрет – их не выпустили

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 20:36
Более 2000 чиновников пытались выехать из Украины, несмотря на запрет – их не выпустили - Фото
Граница с Польшей (Фото: Пограничная служба Польши)

Более 2000 украинских чиновников пытались выехать за границу без уважительной причины, ни одного из них пограничники не выпустили. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге заявил, что это произошло в период запрета на выезд с января 2023 года.

"За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2000 человек, которые занимали должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, и пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы", – сказал он.

23 января 2023 года СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях. Кабмин одобрил соответствующие изменения, однако предусмотрен ряд исключений.

  • 25 июня президент Зеленский пригрозил народным депутатам и чиновникам, которые стремятся как можно больше времени проводить за границей, ища себе "выгодные" командировки, и в целом работают не ради интересов государства.

Читайте также: "Слуги" приостановили членство нардепа, подозреваемой в получении $5300 за выезд из страны

Милана Головань
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войнавыезд за границу
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