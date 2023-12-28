Болгарія продовжила програму допомоги українським біженцям
28 грудня уряд Болгарії ухвалив рішення продовжити програму гуманітарної підтримки українських біженців від війни до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє The Sofia Globe.
Болгарія продовжила виплати з держбюджету для тих, хто створює можливість розміщувати українських біженців від війни, які отримали притулок у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії.
Болгарія запровадила систему підтримки біженців невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Уряд країни кілька разів продовжував її дію, раніше затверджений термін спливав 31 грудня 2023 року. Нинішнє рішення продовжує програму на чотири місяці – до 30 квітня 2024 року.
За офіційними даними, після початку вторгнення Росії в Україну в Болгарію в'їхали 2 133 450 громадян України, з яких 52 125 залишаються в Болгарії.
Право на притулок у Болгарії видано 171 571 особі.
За схемою держпідтримки розміщено 6919 осіб.
- Парламент Болгарії 28 вересня 2023 проголосував за прискорення відмови від морського імпорту нафти з Росії.
- 18 листопада стало відомо, що Болгарія планує припинити імпорт сирої нафти з Росії вже в березні 2024 року, вирішивши уникнути можливої політичної кризи в країні.
- 22 листопада парламент Болгарії ратифікував угоду про передання Україні сотні бронетранспортерів із арсеналу болгарської поліції.
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