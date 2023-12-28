Болгарія продовжила програму допомоги українським біженцям

Уряд Болгарії продовжив виплати з держбюджету для тих, хто створює можливість розміщувати українських біженців

Прапор Болгарії (Фото - pixabay.com)

28 грудня уряд Болгарії ухвалив рішення продовжити програму гуманітарної підтримки українських біженців від війни до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Болгарія продовжила виплати з держбюджету для тих, хто створює можливість розміщувати українських біженців від війни, які отримали притулок у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії.

Болгарія запровадила систему підтримки біженців невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Уряд країни кілька разів продовжував її дію, раніше затверджений термін спливав 31 грудня 2023 року. Нинішнє рішення продовжує програму на чотири місяці – до 30 квітня 2024 року.

За офіційними даними, після початку вторгнення Росії в Україну в Болгарію в'їхали 2 133 450 громадян України, з яких 52 125 залишаються в Болгарії.

Право на притулок у Болгарії видано 171 571 особі.

За схемою держпідтримки розміщено 6919 осіб.

Парламент Болгарії 28 вересня 2023 проголосував за прискорення відмови від морського імпорту нафти з Росії.

18 листопада стало відомо, що Болгарія планує припинити імпорт сирої нафти з Росії вже в березні 2024 року, вирішивши уникнути можливої політичної кризи в країні.

22 листопада парламент Болгарії ратифікував угоду про передання Україні сотні бронетранспортерів із арсеналу болгарської поліції.

Читайте також Історія таємної допомоги. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці війни