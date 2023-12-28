Болгария продлила программу помощи украинским беженцам

Правительство Болгарии продлило выплаты из госбюджета для тех, кто создает возможность для размещения украинских беженцев

Флаг Болгарии (Фото - pixabay.com)

28 декабря правительство Болгарии приняло решение продлить программу гуманитарной поддержки украинских беженцев от войны до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Болгария продлила выплаты из госбюджета для тех, кто создает возможность для размещения украинских беженцев от войны, которые получили убежище в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии.

Болгария ввела систему поддержки беженцев вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Правительство страны несколько раз продлевало ее действие, ранее утвержденный срок истекал 31 декабря 2023 года. Нынешнее решение продлевает программу на четыре месяца – до 30 апреля 2024 года.

По официальным данным, после начала вторжения России в Украину в Болгарию въехали 2 133 450 граждан Украины, из которых 52 125 остаются в Болгарии.

Право на убежище в Болгарии выдано 171 571 человеку.

По схеме господдержки размещено 6919 человек.

Парламент Болгарии 28 сентября 2023 года проголосовал за ускорение отказа от морского импорта нефти из России.

18 ноября стало известно, что Болгария планирует прекратить импорт сырой нефти из России уже в марте 2024 года, решив избежать возможного политического кризиса в стране.

22 ноября парламент Болгарии ратифицировал соглашение о передаче Украине сотни бронетранспортеров из арсенала болгарской полиции.

Читайте также: История тайной помощи. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы войны