Болгария продлила программу помощи украинским беженцам
Флаг Болгарии (Фото - pixabay.com)

28 декабря правительство Болгарии приняло решение продлить программу гуманитарной поддержки украинских беженцев от войны до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Болгария продлила выплаты из госбюджета для тех, кто создает возможность для размещения украинских беженцев от войны, которые получили убежище в Болгарии в соответствии с директивой Еврокомиссии.

Болгария ввела систему поддержки беженцев вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Правительство страны несколько раз продлевало ее действие, ранее утвержденный срок истекал 31 декабря 2023 года. Нынешнее решение продлевает программу на четыре месяца – до 30 апреля 2024 года. 

По официальным данным, после начала вторжения России в Украину в Болгарию въехали 2 133 450 граждан Украины, из которых 52 125 остаются в Болгарии.

Право на убежище в Болгарии выдано 171 571 человеку.

По схеме господдержки размещено 6919 человек.

  • Парламент Болгарии 28 сентября 2023 года проголосовал за ускорение отказа от морского импорта нефти из России.
  • 18 ноября стало известно, что Болгария планирует прекратить импорт сырой нефти из России уже в марте 2024 года, решив избежать возможного политического кризиса в стране.
  • 22 ноября парламент Болгарии ратифицировал соглашение о передаче Украине сотни бронетранспортеров из арсенала болгарской полиции.

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