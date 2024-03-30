Бомби та винищувачі F-35А: США схвалили пакет озброєнь Ізраїлю на мільярди доларів – WP

Ізраїльський винищувач F-35 (Фото: EPA)

Видання The Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передання Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, попри побоювання Вашингтона з приводу ймовірного військового наступу ізраїльської армії на місто Рафах на півдні Гази.

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"Адміністрація Байдена нещодавно схвалила передання Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів", — написало видання.

За даними співрозмовників, новий пакет озброєнь містить понад 1800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

Видання з посиланням на офіційних осіб зазначило, що минулого тижня державний департамент США схвалив передання Ізраїлю 25 винищувачів F-35A та двигунів на близько $2,5 млрд.

Водночас WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.

12 лютого повідомлялося, що у 2024 році Ізраїлю доведеться реалізувати майже рекордну кількість облігацій, щоб профінансувати війну проти угруповання ХАМАС.

26 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дорікнув США недостатньою підтримкою своєї країни.

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