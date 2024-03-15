Лідер демократів закликав до заміни Нетаньягу та виборів. Його розкритикували в Ізраїлі та США

Шумер закликав до проведення виборів у Ізраїлі та розкритикував уряд Нетаньягу за загибель цивільних у секторі Гази

Чак Шумер (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лідер більшості Демократичної партії в Сенаті США Чак Шумер розкритикував уряд Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і закликав до виборів у країні. Про це він повідомив під час виступу в Сенаті, цитує його CNN.

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За його словами, він є довічним прихильником Ізраїлю, але коаліція Нетаньягу "більше не відповідає потребам Ізраїлю після 7 жовтня".

"З того часу світ радикально змінився, і ізраїльський народ зараз душить керівне бачення, яке застрягло в минулому. Ізраїльтянам необхідно проаналізувати ситуацію і запитати: чи маємо ми змінити курс?", – сказав Шумер.

Він зазначив, що нові вибори — це "єдиний спосіб забезпечити здоровий і відкритий процес ухвалення рішень про майбутнє Ізраїлю, у той час, коли так багато ізраїльтян втратили впевненість у баченні та напрямі свого уряду".

Сенатор згадав загибель цивільних у секторі Гази:

"Серце розривається через загибель стількох мирних жителів. Я засмучений тим, що ізраїльська військова кампанія призвела до загибелі стількох невинних палестинців. Я знаю, що мої співвітчизники-євреї зазнають такого ж болю, коли бачать зображення мертвих і голодних дітей і зруйнованих будинків".

Слід зазначити, що сам Шумер є євреєм.

Партія Нетаньягу Лікуд відповіла Шумеру і заявила, що "від нього очікується, що він поважатиме обраний уряд Ізраїлю, а не підриватиме його".

"Ізраїль — не бананова республіка, а незалежна демократія, яка обрала прем'єр-міністра Нетаньягу. Усупереч Шумеру, ізраїльська громадськість підтримує повну перемогу над ХАМАС і виступає проти повернення Палестинської автономії в сектор Гази", — підкреслили в Ізраїлі.

Також виступ Шумера розкритикував лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який сказав, що Ізраїль "не є колонією Америки, лідери якої служать на користь партії влади у Вашингтоні", а ізраїльтяни самі мають право обирати уряд.

"Це лицемірство з боку американців, які перебільшують іноземне втручання в нашу демократію, закликати до усунення обраного лідера Ізраїлю. Це безпрецедентно. Нам взагалі не слід ставитись таким чином до інших демократичних країн", – зазначив законодавець.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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