Нетаньягу звинуватив США у недостатній підтримці Ізраїлю: Ви б зробили те саме

Нетаньягу заявив, що миру в регіоні не буде, поки Ізраїль не здобуде "повної перемоги" над ХАМАС

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дорікнув США недостатньою підтримкою своєї країни. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.

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За його словами, американці чинили б так само, якби зазнали нападу, подібного до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль у жовтні.

"Що б зробила Америка? Хіба ви не робили б те, що робить Ізраїль? Ви б зробили страшенно набагато більше", – заявив Нетаньягу.

Він зазначив, що робота над звільненням заручників триває, хоча ХАМАС у переговорах "перебуває на іншій планеті".

"Інші цілі полягають у тому, щоб знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа не загрожуватиме Ізраїлю в майбутньому. Поки ми не отримаємо повної перемоги, у нас не може бути миру", – заявив політик.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім – масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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