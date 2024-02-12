У Газі було поранено старшину Еяля Бродського. Це син посла Ізраїлю в Україні

Бродський отримав осколкове поранення, йому зробили операцію, він перебуває в лікарні

Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїлю в Україні)

Сина посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського Еяля було поранено в ході операції ЦАХАЛ у секторі Гази. Про це повідомило місцеве видання NEWSru.co.il.

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Ізраїльтяни пишуть, 21-річний Бродський є старшиною спецназу "Маглан".

Зазначається, що батьки військового вилетіли до Ізраїлю, щоб бути поряд із сином, який перебуває в лікарні.

Еяль Бродський отримав осколкове поранення, йому зробили операцію, загрози життю немає.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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