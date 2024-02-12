В Газе был ранен старшина Эяль Бродский. Это сын посла Израиля в Украине

Бродский получил осколочное ранение, ему сделали операцию, он находится в больнице

Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Сын посла Израиля в Украине Михаэля Бродского Эяль был ранен в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило местное издание NEWSru.co.il.

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Израильтяне пишут, 21-летний Бродский является старшиной спецназа "Маглан".

Отмечается, что родители военного вылетели в Израиль, чтобы быть рядом с сыном, который находится в больнице.

Эяль Бродский получил осколочное ранение, ему сделали операцию, угрозы для жизни нет.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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