Нетаньяху обвинил США в недостаточной поддержке Израиля: Вы бы сделали тоже самое
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул США в недостаточной поддержке своей страны. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.
По его словам, американцы поступали бы точно также, если бы подверглись нападению, подобному атаке террористов ХАМАС на Израиль в октябре.
"Что бы сделала Америка? Разве вы не делали бы то, что делает Израиль? Вы бы сделали чертовски намного больше", — заявил Нетаньяху.
Он отметил, что работа над освобождением заложников продолжается, хотя ХАМАС в переговорах "находится на другой планете".
"Другие цели состоят в том, чтобы уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа не будет представлять угрозу Израилю в будущем. Пока мы не одержим полную победу, у нас не может быть мира", — заявил политик.
- 7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
- На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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