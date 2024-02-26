Нетаньяху обвинил США в недостаточной поддержке Израиля: Вы бы сделали тоже самое

Нетаньяху заявил, что мира в регионе не будет, пока Израиль не одержит "полной победы" над ХАМАС

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул США в недостаточной поддержке своей страны. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, американцы поступали бы точно также, если бы подверглись нападению, подобному атаке террористов ХАМАС на Израиль в октябре.

"Что бы сделала Америка? Разве вы не делали бы то, что делает Израиль? Вы бы сделали чертовски намного больше", — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что работа над освобождением заложников продолжается, хотя ХАМАС в переговорах "находится на другой планете".

"Другие цели состоят в том, чтобы уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа не будет представлять угрозу Израилю в будущем. Пока мы не одержим полную победу, у нас не может быть мира", — заявил политик.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: В Газе был ранен старшина Эяль Бродский. Это сын посла Израиля в Украине