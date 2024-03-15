Лидер демократов призвал к замене Нетаньяху и выборам. Его раскритиковали в Израиле и США

Шумер призвал к проведению выборов в Израиле и раскритиковал правительство Нетаньяху за гибель гражданских в секторе Газа

Чак Шумер (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер раскритиковал правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и призвал к выборам в стране. Об этом он сообщил во время выступления в Сенате, цитирует его CNN.

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По его словам, он является пожизненным сторонником Израиля, но коалиция Нетаньяху "больше не отвечает потребностям Израиля после 7 октября".

"С тех пор мир радикально изменился, и израильский народ сейчас душит руководящее видение, которое застряло в прошлом. Израильтянам необходимо проанализировать ситуацию и задаться вопросом: должны ли мы изменить курс?", — сказал Шумер.

Он отметил, что новые выборы — это "единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля, в то время, когда так много израильтян потеряли уверенность в видении и направлении своего правительства".

Сенатор упомянул гибель гражданских в секторе Газа:

"Сердце разрывается из-за гибели стольких мирных жителей. Я огорчен тем, что израильская военная кампания привела к гибели стольких невинных палестинцев. Я знаю, что мои соотечественники-евреи испытывают такую же боль, когда видят изображения мертвых и голодающих детей и разрушенных домов".

Стоит отметить, что сам Шумер является евреем.

Партия Нетаньяху Ликуд ответила Шумеру и заявила, что "от него ожидается, что он будет уважать избранное правительство Израиля, а не подрывать его".

"Израиль — не банановая республика, а независимая демократия, которая избрала премьер-министра Нетаньяху. Вопреки словам Шумера, израильская общественность поддерживает полную победу над ХАМАС и выступает против возвращения Палестинской автономии в сектор Газа", — подчеркнули в Израиле.

Также выступление Шумера раскритиковал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который сказал, что Израиль "не является колонией Америки, лидеры которой служат на пользу партии власти в Вашингтоне", а израильтяне сами имеют право избирать правительство.

"Это лицемерие со стороны американцев, которые преувеличивают иностранное вмешательство в нашу демократию, призывать к смещению избранного лидера Израиля. Это беспрецедентно. Нам вообще не следует относиться таким образом к другим демократическим странам", — указал законодатель.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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