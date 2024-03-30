Бомбы, истребители F-35А: США одобрили пакет вооружений Израиля на миллиарды долларов – WP

По данным собеседников издания, новый пакет вооружений содержит более 1800 авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

Израильский истребитель F-35 (Фото: EPA)

Издание The Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Израиля бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу предполагаемого военного наступления израильской армии на город Рафах на юге Газы.

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"Администрация Байдена недавно одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов", – написало издание.

По данным собеседников, новый пакет вооружений содержит более 1800 авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

Издание со ссылкой на официальных лиц отметило, что на прошлой неделе государственный департамент США одобрил передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около $2,5 млрд.

В то же время WP отмечает, что некоторые демократы считают, что власти США должны воздержаться от поставок оружия Израилю, поскольку он не дает обещаний уменьшить количество жертв среди гражданского населения в случае наступления на Рафах и ослабить ограничения на доставку гуманитарной помощи в Газе.

12 февраля сообщалось, что в 2024 году Израилю придется реализовать почти рекордное количество облигаций, чтобы профинансировать войну против группировки ХАМАС.

26 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху упрекнул США в недостаточной поддержке своей страны.

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