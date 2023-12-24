Боррель: Ми повинні готуватися, Путін вирішив воювати до перемоги

Глава дипломатії ЄС: Путін не задовольниться "шматком України" і не погодиться до миру, "особливо перед американськими виборами"

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що російський диктатор Володимир Путін вирішив воювати з Україною до перемоги, тому ЄС повинен готуватися до тривалої війни. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

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На думку Борреля, ця війна має екзистенційне значення не тільки для України, але й для Євросоюзу.

"Небезпека загрожує нашій демократії, загрожує самій Європі, а не тільки Україні. І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – сказав дипломат, вдруге за останні дні закликавши партнерів мобілізувати всі можливості.

Боррель припускає що Путін не задовольниться "шматком України" і не погодиться до миру, "особливо перед американськими виборами, які можуть подарувати йому набагато сприятливіший сценарій".

"Ми повинні готуватися до тривалого конфлікту високої інтенсивності. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – вважає дипломат.

На його думку, Путін робить ставку на людський ресурс, але помилився щодо спроможності своєї армії.

"Він помилився щодо сили українського опору. Він помилився щодо волі Європейського Союзу. Він помилився щодо міцності трансатлантичного альянсу. Але він все ще там. Він все ще готовий воювати [...] бо не має шляху назад", – сказав Боррель.

"Росія так і не спромоглася стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з совітами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.