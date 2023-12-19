Пресконференція Зеленського за 2023 рік: всі запитання та відповіді – хроніка
Президент Володимир Зеленський дає підсумкову конференцію за 2023 рік. Вона має початися о 18:00 та орієнтовно триватиме дві години.
Пресконференція проходить на тлі проблем із затвердженням фінансування Україні в США та ЄС, відкриття переговорів про вступ до ЄС і переходу війни у позиційну фазу.
Редакторка LIGA.net Валерія Васильєва присутня на пресконференції та спробує поставити президенту запитання. А у цій хроніці LIGA.net збиратиме всі відповіді й найцікавіші моменти з пресконференції Зеленського.
ХРОНІКУ ЗАВЕРШЕНО. ДЯКУЮ, ЩО БУЛИ З LIGA.net.
Пресконференція завершилася. Скоро LIGA.net збере головні новини в одному пості хроніки.
Головні відповіді президента Зеленського на підсумковій пресконференції:
- Залужний і Генштаб просять призвати ще 450 000 - 500 000 людей. Зеленському поки не вистачає аргументів такого плану - це коштуватиме 500 млрд грн та потребуватиме знайти плюс 3 млн платників податків;
- Зеленський не підтримає мобілізацію жінок. Але готовий підписати мобілізацію з 25 років чоловіків, якщо отримає деталі від Генштабу.
- Стосунки із Залужним - робочі. Від військових потрібен результат;
- Зеленський чекає на схвалення допомоги в США та ЄС найближчим часом;
- Ідея про "частковий вступ" до НАТО - якась маячня;
- Наступного року Україна має виробити 1 млн дронів;
- Зеленський не вважає, що Україна поступово наближається до поразки. Але не знає, чи буде війна на роки.
Останнє запитання. Зеленського питають про закиди депутатки Слуги народу Мар'яни Безуглої до Валерія Залужного".
"Що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, мені ніколи цим займатись", - відповів президент.
Спитали про підсумки року для родини. Зеленський відповів, що такі ж, як і для всіх родин в Україні.
Зеленського питають, чи буде державна програма з повернення українців з-за кордону. І чи буде скорочуватись допомога ВПО.
Підтримку внутрішнім переселенцям не скорочуватимуть, запевняє президент.
Зеленський також вважає, що багато людей повернуться з-за кордону, коли посилиться ППО, поступово зменшуватиметься підтримка біженців в іноземних країнах, а Україна наближатиметься до ЄС.
Іспанська журналістка спитала про підтримку Іспанії та візит в Аргентину.
Зеленський дякує прем'єру Іспанії Педро Санчезу та перелічує його здобутки на треку допомоги Україні.
Прихід проукраїнського Хав'єра Мілея до президентства в Аргентині розвертає політичний напрям Латинської Америки, вважає Зеленський.
"Всі оборонні компанії США - на нашому боці. Попросили нас попрацювати з керівництвом США, щоб зменшити бюрократію", - заявив Зеленський.
Аналітика американського FOX показала збільшення підтримки громадянами США на 10% за грудень, каже Зеленському репортерка. Президент вважає, що це спрацював візит до США.
"Мільйон дронів наступного року ми зробимо", - обіцяє Зеленський.
У Зеленського питають, чи може скоро відкритися аеропорт Бориспіль, з якого був сьогодні технічний зліт літака.
Президент, здається, не в курсі цього зльоту. "Бориспіль - як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття Борисполя - це перемога українського ППО... Скажу відверто, ми ставимо це запитання нашим колегам. І знаємо, що треба зробити".
Зеленського питають про можливість масового виробництва БПЛА, зокрема FPV-дронів, на державному рівні.
Каже, що позитивно ставиться до збільшення виробництва та створення спеціалізованих підрозділів для дронів. Додає, що є проблема у бюрократичних та логістичних процесах.
Був випадок, коли 26 000 дронів лежали на одному складі та не доїхали до фронту, каже президент: "Не може бути таких пауз... Я в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо".
Запитання про єдність українців. "Все в наших руках... Треба зробити все, щоб єднання не падало в Україні", - відповів президент.
Зеленського питають, чи підтримає він закон про мобілізацію, де буде мобілізація жінок та чоловік з 25 років.
"Жінок - ні, не підпишу. Що стосується 25 років. Якщо всі аргументи будуть викладені і я бачитиму, що це потрібно, то з цим погоджусь".
Питають про цілі на наступний рік. "Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, бо всі навколо говорили, які у нас цілі", - відповів президент.
Зеленського питають, чи ускладнився процес обміну полоненими.
Президент відповів, що процес справді уповільнився через причини з боку Росії. Та сказав, що про це краще мають комунікувати органи влади - омбудсмен Лубінець та голова ГУР Буданов. З поверненням дітей допомагає Катар. З полоненими у Криму має допомагати президент Туреччини Ердоган, але поки не показав результату.
У Зеленського питають, як вирішуватимуть проблеми тиску на бізнес з боку силовиків. Та чому після зустрічей бізнесу з чиновниками ОП тиск, "маски-шоу" продовжуються.
Зеленський стверджує, що зустрічі ОП, навпаки, допомагають бізнесу. А комплексно проблему вирішить закон про реформу БЕБ, який має стати єдиним органом, що перевіряє бізнес.
Зеленський відповідає на чергове питання - каже, що зі скепсисом ставиться до ідеї зупинитися на поточних лініях фронту.
У Зеленського питають, чи вірить він в обіцянку Німеччини бути з Україною до кінця.
Президент подякував та підкреслив, що Німеччина є другою за обсягом допомоги країною. "Що означає до кінця - подивимось", - сказав президент.
"Один воїн - це шість людей, які сплачують податки. 500 000 мобілізованих помножте на шість, - продовжує емоційно президент. - І зрозумійте, як нам знайти плюс 3 млн платників податків з січня місяця? У мене немає ні з ким з них (військового командування. - Ред.) нічого особистого".
Зеленський каже, що чекає від Генштабу результатів, деталей та пропозицій рішень.
"Коли є деталі - тоді є і відповіді. 440 000, 340 000, 240 000, 100 000 (ще мобілізувати. - Ред.)?! - емоційно каже президент. - Це нормально, ми маємо вижити. Але все це коштує грошей".
Зеленського просять оцінити роботу Залужного та питають, чому він не відреагував на публікації про нібито їхній конфлікт.
"А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним, - відповів Зеленський. - Він має відповідати за результат на полі бою як Главком разом з Генштабом... Це складне питання: наступ, щось було, чогось не вистачає, чогось не буде".
Будівництво фортифікаційних споруд не означає перехід до стратегічної оборони, відповів Зеленський на ще одне запитання.
Питання - коли і на яких умовах могли б бути переговори на умовах України. Зеленський відповів, що є українська формула миру. Наступна зустріч по ній на рівні політичних радників буде у Швейцарії. Після цього має бути саміт лідерів щодо української формули миру.
Після саміту миру має бути підготовлений документ з умовами Україні, який мають передати РФ, наприклад, через ООН.
"Якщо вона (Росія. - Ред.) буде готова той документ сприймати, то тоді питання щодо перемовин буде актуальне. Зараз воно не актуальне, - додав Зеленський. - Запиту від РФ не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці їх бачу тільки нахабство та вбивства".
У Зеленського питають - чи готовий він змінювати стратегію війни, ціль виходу на кордони 1991 року та чи планує змінювати військове керівництво.
"Стратегія не може бути зміненою. Згідно з нашою Конституцією, це все наші території, - відповідає Зеленський. - Може бути змінена тактика після врахування наших дій на півдні. До кінця року ми отримаємо розуміння. Але наші плани, вибачте, поки залишаться тільки з нами".
Україна не отримувала жодних пропозицій про якесь "часткове членство в НАТО" від жодних партнерів, каже Зеленський. Та відкидає ідею "часткового членства в НАТО".
"Якщо люди у Кремлі кажуть, що цілі війни незмінні - то вони миру не хочуть... Я впевнений, що якщо частина України в НАТО, то він ввійде (Путін, - Ред.) і почнеться війна з НАТО... І тут буде запитання - чи буде готове НАТО боротися за частину території, яка має той чи інший статус в НАТО. Бо ми не визнаємо окуповані території російськими. Все це говоритиме, що ми не зовсім в НАТО".
Питання - про гарантії безпеки, можливий вступ до НАТО частинами.
Процес по гарантіях безпеки йде повільніше, ніж розраховував Зеленський: "Ми часто звинувачуємо партнерів. Але багато залежить від нас на платформі Генштабу, Міноборони - військовий компонент. Ми повинні наше бачення передати партнерам. Це буде ядром гарантій безпеки. Ми досі це не передали. Я без закидів, але м'яч зараз на нашому боці".
Питання - чи готова Україна до компромісів з Польщею щодо зерна, блокади перевізників на кордоні. Та якими Зеленський бачить відносини з новим урядом Польщі.
Президент дякує Польщі, Дуді, попередньому уряду, називає поляків братнім народом.
"Блокада кордонів (для вивезення зерна. - Ред.) - це не бізнес у час війни, - каже Зеленський. - Це було питання виживання, коли не було коридора через море".
За словами президента, влітку-восени із вивезенням зерна дуже допомогла Румунія. Зеленський вірить, що новий уряд Польщі допоможе повністю розблокувати кордони.
Зеленського питають, чи бачить від схожості між загибеллю цивільних у Газі та в Україні. Чи може він назвати різаниною події в Газі та засудити їх?
Президент відповів, що Україна дотримується політики двох держав - Ізраїлю та Палестини - та вважає події у Газі трагедією.
Але Зеленський не може прирівняти конфлікт у Газі та в Україні. Тому що війна в Україні почалася з вторгнення агресора, а не терористичної атаки українців на РФ.
"Ніхто цього не робив. Ми жили в незалежній державі, до нас прийшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі. І, безумовно, мої співчуття ще раз", - завершив Зеленський.
Питання - про ризик приходу до влади Трампа та скорочення разом з цим допомоги.
"Я думаю, у нього точно буде інша політика... Я не впевнений, що політика США зміниться до України. Але треба дивитись тверезо: лідер має вплив. Будь-який лідер на своє суспільство. Особливо, коли його тільки обрали... Перші сигнали будуть дуже впливові".
"Якщо політика нового президента США до України буде холоднішою, більш внутрішньою... То ці сигнали дуже вплинуть на хід війни в Україні. Якщо одна потужна деталь випадає, то організм починає сипатись. Якщо США, як лідер, випадуть з допомоги Україні. То це точно матиме не позитивний вплив на допомогу з Європи".
Чергове питання про допомогу США. "Допомога потрібна зараз. Це має сигнал і на ЄС. Я радий, що ми всі один одного почули... Мені здається, буде дуже скоро (допомога від США. - Ред.)".
Питання - про те, як війна на Близькому Сході впливає на російсько-українську війну. Та чи планує Зеленський відвідати Ізраїль.
За словами президента, це призводить до розфокусу теми України - і погано впливає на допомогу. Росія досягла успіху на дипломатичному треку щодо пріоритетності допомоги Україні або Ізраїлю, каже Зеленський.
"Що стосується поїздки. Я був готовий з самого початку. Це був мій прямий сигнал колегам. Напевно, у них були інші пріоритети", - додав президент.
Зеленського запитують про антикорупційну політику – скасування "правок Лозового", які дають лазівки для закриття кримінальних справ.
Президент роздратовано сперечається. Стверджує, що ОП не займається антикорупційними органами, а заступники голови ОП – антикорупційною політикою. І каже, що всі профільні закони проголосували.
Зеленського питають, чому уряд не переводять "на військові рейки". Та питають про можливість створення "уряду національної єдності" з технократами.
Президент сперечається з журналісткою та питає, що саме мається на увазі. І каже, що задоволений дипломатичною командою - Кулебою, Єрмаком, Сибігою, Стефанішиною, Точицьким.
Зеленський каже, що не обговорював переговори з Орбаном. Але не виключає, що прем'єр Угорщини міг обговорювати ці питання з іншими політиками.
Зеленський каже, що політика Орбана іноді є недружньою. На зустрічі в Аргентині президент питав угорського візаві, чому Угорщина проти України в ЄС та чому він з Орбаном не може організувати офіційну зустріч. На обидва питання не почув відповіді.
Питання - чи тисне Орбан чи інші лідери для виходу на переговори з РФ.
Зеленський відповідає емоційно: "Всі державні діячі мають бути моральним прикладом. Такого, на жаль, не має. Що я можу зробити як президент? Розпустити я їх не можу, бо тоді будуть вибори. Вибори не можна проводити під час війни".
Та обіцяє справедливі вироки за корупцію.
Зеленському ставлять запитання про проблеми корупції, тиск на бізнес, гулящих депутатів, розрив між тилом і фронтом.
Наступне питання - ви стикаєтесь з проблемами залучення підтримки, залученням людей до армії, російськими атаками. Чи вважаєте ви, що можете поступово дійти до програшу?
"Ні. Ми були і у складнішій ситуації, - відповів Зеленський. - Ми були майже у повній блокаді (на початку великої війни. - Ред.)". Виклики є, але треба боротися та вірити, закликає президент.
Ніхто не знає, коли закінчиться війна, каже Зеленський. За його словами, це не знають навіть командири і поважні західні партнери.
"Війна залежить від багатьох факторів. Але в більшості - від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Можна жити зі скепсисом. Але можна і країну про... зі скепсисом".
Зеленський каже, що вибудували особливі стосунки з країнами Європи. "Довгострокова підтримка буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть".
"Що на сьогодні є точно: Бельгія - 1,7 млрд євро, Данія - 4,2 млрд, Корея - 2,3 млрд, Латвія, Литва, Нідерланди - сотні мільйонів, Норвегія - 7,5 млрд, Франція - 2 млрд, Німеччина - 8 млрд, Швеція - більше ніж 0,5 млрд, буде багатомільярдна допомога від Японії. Це потужний базис, якщо у нас будуть ризики. Це багаторічна допомога. Вона на різні цілі... але дуже велика сума - мілітарідопомога. Я впевнений у наших партнерах".
Наступне питання - чи триватиме війна весь 2024 рік. Та чи є план Б на випадок, якщо допомога Заходу скоротиться або припиниться.
Зеленський натякає, що ЄС надасть Україні макрофінансову допомогу на 50 млрд євро, навіть якщо Угорщина буде проти.
"Що стосується нестачі боєприпасів... Неконтрольоване небо Україною - це мало вплив на південну операцію 2023 року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід. Або вже знайшли. Але для цього нам справді потрібна підтримка".
Зеленський впевнений, що буде і допомога від США, і від ЄС.
Зеленський про поїздку до США: "Мені здається, я знайшов порозуміння і з Байденом, і з сенаторами, ми зустрічались з обома партіями. Питання - знов-таки у датах".
"Росія не досягла жодного результату за 2023 рік. Жодної з цілей... Ціль Кремля незмінна - окупація нашої держави. Потім вони змінювали її - на вихід на адмінкордони Донбасу. Вони не досягли цієї цілі. Про поразки нема що говорити. Жодної цілі Росія не досягла. Які там три дні? Два роки", - заявив Зеленський.
Третє запитання - про нестачу боєприпасів у українських військових. Та чи призведе скорочення підтримки до поразок.
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