Президент Володимир Зеленський дає підсумкову конференцію за 2023 рік. Вона має початися о 18:00 та орієнтовно триватиме дві години.

Пресконференція проходить на тлі проблем із затвердженням фінансування Україні в США та ЄС, відкриття переговорів про вступ до ЄС і переходу війни у позиційну фазу.

Редакторка LIGA.net Валерія Васильєва присутня на пресконференції та спробує поставити президенту запитання. А у цій хроніці LIGA.net збиратиме всі відповіді й найцікавіші моменти з пресконференції Зеленського.

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