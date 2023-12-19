Пресс-конференция Зеленского за 2023 год: все вопросы и ответы – LIVE

Президент Владимир Зеленский дает итоговую конференцию за 2023 год. Она должна начаться в 18:00 и ориентировочно продлится два часа.

Пресс-конференция проходит на фоне проблем с утверждением финансирования Украины в США и ЕС, открытия переговоров о вступлении в ЕС и перехода войны в позиционную фазу.

Редактор LIGA.net Валерия Васильева присутствует на пресс-конференции и попытается задать президенту вопрос. А в этой хронике LIGA.net будет собирать все ответы и интересные моменты с пресс-конференции Зеленского.

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19.12.2023
19:22

Вопрос - о гарантиях безопасности, возможном вступлении в НАТО частями.

19:16

Вопрос - готова ли Украина к компромиссам с Польшей по поводу зерна, блокады перевозчиков на границе. И какими Зеленский видит отношения с новым правительством Польши.

Президент благодарит Польшу, Дуду, предыдущее правительство, называет поляков братским народом.

"Блокада границ (для вывоза зерна, – Ред.) – это не бизнес во время войны, – говорит Зеленский. – Это был вопрос выживания, когда не было коридора через море".

По словам президента, летом-осенью с вывозом зерна очень помогла Румыния. Зеленский верит, что новое правительство Польши поможет полностью разблокировать границу.

19:09

Зеленского спрашивают, видит ли от сходства между гибелью гражданских в Газе и Украине. Может ли он назвать резней события в Газе и осудить их?

Президент ответил, что Украина придерживается политики двух государств - Израиля и Палестины - и считает события в Газе трагедии.

Но Зеленский не может сравнить конфликт в Газе и Украине. Потому что война в Украине началась с вторжения агрессора, а не террористической атаки украинцев в РФ.

"Никто этого не делал. Мы жили в независимом государстве, к нам пришел враг и убил наших людей. Поэтому это разные вещи. И, безусловно, мои соболезнования еще раз", - заключил Зеленский.


19:08

Вопрос - о риске прихода к власти Трампа и сокращении вместе с этим помощи.

"Я думаю, у него точно будет другая политика... Я не уверен, что политика США изменится в Украину. Но надо смотреть трезво: лидер имеет влияние. Любой лидер на свое общество. Особенно, когда его только избрали... Первые сигналы будут очень влиятельны.

"Если политика нового президента США в Украину будет холоднее, более внутренней... Эти сигналы очень повлияют на ход войны в Украине. Если одна мощная деталь выпадает, то организм начинает сыпаться. Если США, как лидер, выпадут с помощи Украине. То это точно будет иметь не положительное влияние на помощь из Европы".

19:07

Очередной вопрос о помощи США. "Помощь нужна сейчас. Это имее сигнал и на ЕС. Я рад, что мы все друг друга услышали... Мне кажется, будет очень скоро (помощь от США, - Ред.)"

19:01

Вопрос – о том, как война на Ближнем Востоке влияет на российско-украинскую войну. Но планирует ли Зеленский посетить Израиль.

По словам президента, это приводит к расфокусу темы Украины – и плохо влияет на помощь. Россия добилась успеха на дипломатическом треке по приоритетности помощи Украине или Израилю, говорит Зеленский.

"Что касается поездки. Я был готов с самого начала. Это был мой прямой сигнал коллегам. Наверное, у них были другие приоритеты", – добавил президент.

19:00

Зеленского спрашивают об антикоррупционной политике – отмене "правок Лозового", которые дают лазейки для закрытия уголовных дел.

Президент раздраженно спорит. Утверждает, что ОП не занимается антикоррупционными органами, а замы главы ОП - антикор политикой. И говорит, что все профильные законы были проголосованы.

18:58

Зеленского спрашивают, почему правительство не переводят "на военные рельсы". И спрашивают о возможности создания "правительства национального единства" с технократами.

Президент спорит с журналисткой и спрашивает, что именно имеется в виду. И говорит, что доволен дипломатической командой – Кулебой, Ермаком, Сибигой, Стефанишиной, Точицким.


18:55

Зеленский говорит, что не обсуждал переговоры с Орбаном. Но не исключает, что премьер Венгрии мог обсуждать эти вопросы с другими политиками.

18:54

Зеленский говорит, что политика Орбана иногда недружественна. На встрече в Аргентине президент спрашивал венгерского визави, почему Венгрия против Украины в ЕС и почему он с Орбаном не может организовать официальную встречу. На оба вопроса не услышал ответа.

18:52

Вопрос - давит ли Орбан или другие лидеры для выхода на переговоры с РФ.

18:49

Зеленский отвечает эмоционально: "Все государственные деятели должны быть моральным примером. Такого, к сожалению, нет. Что я могу сделать как президент? Распустить я их не могу, потому что тогда будут выборы. Выборы нельзя проводить во время войны".

Но обещает справедливые приговоры за коррупцию.

18:45

Зеленскому задают вопросы о проблемах коррупции, давлении на бизнес, гулящих депутатах, разрыве между тылом и фронтом.

18:40

Следующий вопрос – вы сталкиваетесь с проблемами привлечения поддержки, привлечением людей в армию, российскими атаками. Считаете ли вы, что вы можете постепенно дойти до проигрыша?

"Нет. Мы были и в более сложной ситуации, – ответил Зеленский. – Мы были почти в полной блокаде (в начале большой войны. – Ред.)". Вызовы есть, но нужно бороться и верить, призывает президент.

18:36

Никто не знает, когда война закончится, говорит Зеленский. По его словам, этого не знают даже командиры и уважаемые западные партнеры.

"Война зависит от многих факторов. Но в большинстве – от нас с вами. Если мы не потеряем нашу устойчивость, мы завершим войну раньше. Можно жить со скепсисом. Но можно и страну про... со скепсисом".

18:33

Зеленский говорит, что выстроили особые отношения со странами Европы. "Долгосрочная поддержка будет тем плечом, если будут какие-то риски. Хотя я считаю, что нас партнеры не подведут".

"Что на сегодня есть точно: Бельгия – 1,7 млрд евро, Дания – 4,2 млрд, Корея – 2,3 млрд, Латвия, Литва, Нидерланды – сотни миллионов, Норвегия – 7,5 млрд, Франция – 2 млрд, Германия - 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд, будет многомиллиардная помощь от Японии. Это мощный базис, если у нас будут риски. Это многолетняя помощь. Она на разные цели... но очень большая сумма - милитари-помощь. Я уверен в наших партнерах".

18:32

Следующий вопрос - продлится ли война весь 2024 год. Есть ли план Б на случай, если помощь Запада сократится или прекратится.

18:28

Зеленский намекает, что ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в 50 млрд евро, даже если Венгрия будет против.

18:28

"Что касается нехватки боеприпасов... Неконтролируемое небо Украиной - это оказало влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Это не говорит о том, что мы не найдем выход. Или уже нашли. Но для этого нам действительно нужна поддержка".

18:27

Зеленский уверен, что будет помощь и от США, и от ЕС.

18:27

Зеленский о поездке в США: "Мне кажется, я нашел понимание и с Байденом, и с сенаторами, мы встречались с обеими партиями. Вопрос - опять-таки в датах".

18:25

"Россия не достигла никакого результата за 2023 год. Никакой из целей... Цель Кремля неизменна - оккупация нашего государства. Потом они меняли ее - на выход на админграницы Донбасса. Они не достигли этой цели. О поражениях нечего говорить. Никакой цели Россия не достигла. Какие там три дня? Два года", - заявил Зеленский.

18:25

Третий вопрос – о нехватке боеприпасов у украинских военных. И приведет ли сокращение поддержки к поражениям.

18:22

Зеленский похвалил фортификационные сооружения Харьковской области. И сказал, что его задача - стандартизация их и в других регионах.

18:20

Второй вопрос – будет ли строительство украинских фортификационных сооружений столь же масштабным, как было у россиян.

18:19

Мобилизация такого количества людей обойдется в 500 млрд гривен. "Я хотел бы слышать понимание от премьер-министра и министра финансов, откуда деньги".

18:17

"Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, то должны найти демобилизационные процессы".

18:13

Военные предложили мобилизовать дополнительно 450 000 - 500 000 человек. "Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов", - сказал Зеленский.

18:13

Первый вопрос – о комплексном плане по мобилизации.

18:12

Вступительная речь завершилась. Начинается формат вопрос-ответ.

18:11

"Рост ВВП на 5%. Падение инфляции до уровня 5,5-6%. Это колоссальный результат. И для нас – мощная победа".

18:08

"НЕКОЛЬКО НОВЫХ СИСТЕМ PATRIOT БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ. НЕ БУДУ СЕЙЧАС ГОВОРИТЬ КОЛИЧЕСТВО".

18:08

Зеленский назвал исторической победой открытие переговоров по вступлению в ЕС.

18:06

Пресс-конференция началась. Зеленский выступает на фоне флага ЕС.

18:06

Благодарит СБУ, ВМС и ГУР за победу на Черном море.

"За границей все высоко оценивают лишение Российского флота тотального доминирования в украинском Черном море", – заявил Зеленский.

17:59

Так выглядят сцена и зал. Все ждут Зеленского.

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17:55

В кулуарах пресс-конференции – огромное количество журналистов. Все толпятся и готовятся.

Пресс-конференция Зеленского за 2023 год: все вопросы и ответы – LIVE
Фото - Валерия Васильева/LIGA.net
война России против УкраиныВладимир Зеленскийпресс-конференция