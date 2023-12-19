Пресс-конференция Зеленского за 2023 год: все вопросы и ответы – LIVE
Президент Владимир Зеленский дает итоговую конференцию за 2023 год. Она должна начаться в 18:00 и ориентировочно продлится два часа.
Пресс-конференция проходит на фоне проблем с утверждением финансирования Украины в США и ЕС, открытия переговоров о вступлении в ЕС и перехода войны в позиционную фазу.
Редактор LIGA.net Валерия Васильева присутствует на пресс-конференции и попытается задать президенту вопрос. А в этой хронике LIGA.net будет собирать все ответы и интересные моменты с пресс-конференции Зеленского.
Вопрос - о гарантиях безопасности, возможном вступлении в НАТО частями.
Вопрос - готова ли Украина к компромиссам с Польшей по поводу зерна, блокады перевозчиков на границе. И какими Зеленский видит отношения с новым правительством Польши.
Президент благодарит Польшу, Дуду, предыдущее правительство, называет поляков братским народом.
"Блокада границ (для вывоза зерна, – Ред.) – это не бизнес во время войны, – говорит Зеленский. – Это был вопрос выживания, когда не было коридора через море".
По словам президента, летом-осенью с вывозом зерна очень помогла Румыния. Зеленский верит, что новое правительство Польши поможет полностью разблокировать границу.
Зеленского спрашивают, видит ли от сходства между гибелью гражданских в Газе и Украине. Может ли он назвать резней события в Газе и осудить их?
Президент ответил, что Украина придерживается политики двух государств - Израиля и Палестины - и считает события в Газе трагедии.
Но Зеленский не может сравнить конфликт в Газе и Украине. Потому что война в Украине началась с вторжения агрессора, а не террористической атаки украинцев в РФ.
"Никто этого не делал. Мы жили в независимом государстве, к нам пришел враг и убил наших людей. Поэтому это разные вещи. И, безусловно, мои соболезнования еще раз", - заключил Зеленский.
Вопрос - о риске прихода к власти Трампа и сокращении вместе с этим помощи.
"Я думаю, у него точно будет другая политика... Я не уверен, что политика США изменится в Украину. Но надо смотреть трезво: лидер имеет влияние. Любой лидер на свое общество. Особенно, когда его только избрали... Первые сигналы будут очень влиятельны.
"Если политика нового президента США в Украину будет холоднее, более внутренней... Эти сигналы очень повлияют на ход войны в Украине. Если одна мощная деталь выпадает, то организм начинает сыпаться. Если США, как лидер, выпадут с помощи Украине. То это точно будет иметь не положительное влияние на помощь из Европы".
Очередной вопрос о помощи США. "Помощь нужна сейчас. Это имее сигнал и на ЕС. Я рад, что мы все друг друга услышали... Мне кажется, будет очень скоро (помощь от США, - Ред.)"
Вопрос – о том, как война на Ближнем Востоке влияет на российско-украинскую войну. Но планирует ли Зеленский посетить Израиль.
По словам президента, это приводит к расфокусу темы Украины – и плохо влияет на помощь. Россия добилась успеха на дипломатическом треке по приоритетности помощи Украине или Израилю, говорит Зеленский.
"Что касается поездки. Я был готов с самого начала. Это был мой прямой сигнал коллегам. Наверное, у них были другие приоритеты", – добавил президент.
Зеленского спрашивают об антикоррупционной политике – отмене "правок Лозового", которые дают лазейки для закрытия уголовных дел.
Президент раздраженно спорит. Утверждает, что ОП не занимается антикоррупционными органами, а замы главы ОП - антикор политикой. И говорит, что все профильные законы были проголосованы.
Зеленского спрашивают, почему правительство не переводят "на военные рельсы". И спрашивают о возможности создания "правительства национального единства" с технократами.
Президент спорит с журналисткой и спрашивает, что именно имеется в виду. И говорит, что доволен дипломатической командой – Кулебой, Ермаком, Сибигой, Стефанишиной, Точицким.
Зеленский говорит, что не обсуждал переговоры с Орбаном. Но не исключает, что премьер Венгрии мог обсуждать эти вопросы с другими политиками.
Зеленский говорит, что политика Орбана иногда недружественна. На встрече в Аргентине президент спрашивал венгерского визави, почему Венгрия против Украины в ЕС и почему он с Орбаном не может организовать официальную встречу. На оба вопроса не услышал ответа.
Вопрос - давит ли Орбан или другие лидеры для выхода на переговоры с РФ.
Зеленский отвечает эмоционально: "Все государственные деятели должны быть моральным примером. Такого, к сожалению, нет. Что я могу сделать как президент? Распустить я их не могу, потому что тогда будут выборы. Выборы нельзя проводить во время войны".
Но обещает справедливые приговоры за коррупцию.
Зеленскому задают вопросы о проблемах коррупции, давлении на бизнес, гулящих депутатах, разрыве между тылом и фронтом.
Следующий вопрос – вы сталкиваетесь с проблемами привлечения поддержки, привлечением людей в армию, российскими атаками. Считаете ли вы, что вы можете постепенно дойти до проигрыша?
"Нет. Мы были и в более сложной ситуации, – ответил Зеленский. – Мы были почти в полной блокаде (в начале большой войны. – Ред.)". Вызовы есть, но нужно бороться и верить, призывает президент.
Никто не знает, когда война закончится, говорит Зеленский. По его словам, этого не знают даже командиры и уважаемые западные партнеры.
"Война зависит от многих факторов. Но в большинстве – от нас с вами. Если мы не потеряем нашу устойчивость, мы завершим войну раньше. Можно жить со скепсисом. Но можно и страну про... со скепсисом".
Зеленский говорит, что выстроили особые отношения со странами Европы. "Долгосрочная поддержка будет тем плечом, если будут какие-то риски. Хотя я считаю, что нас партнеры не подведут".
"Что на сегодня есть точно: Бельгия – 1,7 млрд евро, Дания – 4,2 млрд, Корея – 2,3 млрд, Латвия, Литва, Нидерланды – сотни миллионов, Норвегия – 7,5 млрд, Франция – 2 млрд, Германия - 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд, будет многомиллиардная помощь от Японии. Это мощный базис, если у нас будут риски. Это многолетняя помощь. Она на разные цели... но очень большая сумма - милитари-помощь. Я уверен в наших партнерах".
Следующий вопрос - продлится ли война весь 2024 год. Есть ли план Б на случай, если помощь Запада сократится или прекратится.
Зеленский намекает, что ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в 50 млрд евро, даже если Венгрия будет против.
"Что касается нехватки боеприпасов... Неконтролируемое небо Украиной - это оказало влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Это не говорит о том, что мы не найдем выход. Или уже нашли. Но для этого нам действительно нужна поддержка".
Зеленский уверен, что будет помощь и от США, и от ЕС.
Зеленский о поездке в США: "Мне кажется, я нашел понимание и с Байденом, и с сенаторами, мы встречались с обеими партиями. Вопрос - опять-таки в датах".
"Россия не достигла никакого результата за 2023 год. Никакой из целей... Цель Кремля неизменна - оккупация нашего государства. Потом они меняли ее - на выход на админграницы Донбасса. Они не достигли этой цели. О поражениях нечего говорить. Никакой цели Россия не достигла. Какие там три дня? Два года", - заявил Зеленский.
Третий вопрос – о нехватке боеприпасов у украинских военных. И приведет ли сокращение поддержки к поражениям.
Зеленский похвалил фортификационные сооружения Харьковской области. И сказал, что его задача - стандартизация их и в других регионах.
Второй вопрос – будет ли строительство украинских фортификационных сооружений столь же масштабным, как было у россиян.
Мобилизация такого количества людей обойдется в 500 млрд гривен. "Я хотел бы слышать понимание от премьер-министра и министра финансов, откуда деньги".
"Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, то должны найти демобилизационные процессы".
Военные предложили мобилизовать дополнительно 450 000 - 500 000 человек. "Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов", - сказал Зеленский.
Первый вопрос – о комплексном плане по мобилизации.
Вступительная речь завершилась. Начинается формат вопрос-ответ.
"Рост ВВП на 5%. Падение инфляции до уровня 5,5-6%. Это колоссальный результат. И для нас – мощная победа".
"НЕКОЛЬКО НОВЫХ СИСТЕМ PATRIOT БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ. НЕ БУДУ СЕЙЧАС ГОВОРИТЬ КОЛИЧЕСТВО".
Зеленский назвал исторической победой открытие переговоров по вступлению в ЕС.
Пресс-конференция началась. Зеленский выступает на фоне флага ЕС.
Благодарит СБУ, ВМС и ГУР за победу на Черном море.
"За границей все высоко оценивают лишение Российского флота тотального доминирования в украинском Черном море", – заявил Зеленский.
В кулуарах пресс-конференции – огромное количество журналистов. Все толпятся и готовятся.