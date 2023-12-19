Пресс-конференция Зеленского за 2023 год: все вопросы и ответы – LIVE

Президент Владимир Зеленский дает итоговую конференцию за 2023 год. Она должна начаться в 18:00 и ориентировочно продлится два часа.

Пресс-конференция проходит на фоне проблем с утверждением финансирования Украины в США и ЕС, открытия переговоров о вступлении в ЕС и перехода войны в позиционную фазу.

Редактор LIGA.net Валерия Васильева присутствует на пресс-конференции и попытается задать президенту вопрос. А в этой хронике LIGA.net будет собирать все ответы и интересные моменты с пресс-конференции Зеленского.

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