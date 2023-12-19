"Ризик завжди є, але зараз інша ситуація": Зеленський не вважає, що Україна близька до програшу

Президент заявив, що наразі ситуація в Україні відрізняється від тогорічної і хоч виклики непрості, однак потрібно боротися за перемогу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на питання щодо того, чи "рухається Україна поступово до програшу" заявив, що так не вважає, адже минулого року країна була у найскладнішій ситуації, однак змогла вийти з неї. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

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Зеленський заявив, що у минулого року Україна була у найскладнішій ситуації, коли центральні регіони країни були "майже повністю окуповані", а можливості фінансувати тимчасово окуповані міста країни були "вбиті повністю кіберударами".

"Ми були в повній блокаді. Ми вийшли з неї. А після цього була зима, вона інша, ми не сприймаємо цю зиму як перемогу. Вибачте, вона дуже дорого дістається і я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, як і що прибуває в Україну, як ми боремося за ці ракети, за кожну цю систему захисту", – наголосив він.

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Президент зазначив, що у 2022 році в країні була важка зима, однак зараз інша ситуація.

"Зараз у нас інша ситуація, і я погоджуюся, що є виклики з кількістю допомоги щодо артилерійських снарядів, протитанкових ракетних комплексів, щодо артилерійських систем, особливо 155-мм калібру, щодо ремонтів цих систем", – сказав Зеленський.

Окрім цього, він зауважив, що наразі відкриваються хаби, хоча, за його словами, є ускладнення з сусідніми країнами, тому що "завжди втручається політика і всі розуміють, що непросто".

Також він наголосив, що ризик "програшу України" є, бо "всі живі люди й ми живемо, але треба бути в Україні й боротися та вірити".

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

7 грудня українська делегація на Конференції оборонних індустрій у Вашингтоні досягла домовленості з американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

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