"Ризик завжди є, але зараз інша ситуація": Зеленський не вважає, що Україна близька до програшу
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на питання щодо того, чи "рухається Україна поступово до програшу" заявив, що так не вважає, адже минулого року країна була у найскладнішій ситуації, однак змогла вийти з неї. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

Зеленський заявив, що у минулого року Україна була у найскладнішій ситуації, коли центральні регіони країни були "майже повністю окуповані", а можливості фінансувати тимчасово окуповані міста країни були "вбиті повністю кіберударами".

"Ми були в повній блокаді. Ми вийшли з неї. А після цього була зима, вона інша, ми не сприймаємо цю зиму як перемогу. Вибачте, вона дуже дорого дістається і я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, як і що прибуває в Україну, як ми боремося за ці ракети, за кожну цю систему захисту", – наголосив він.

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Президент зазначив, що у 2022 році в країні була важка зима, однак зараз інша ситуація.

"Зараз у нас інша ситуація, і я погоджуюся, що є виклики з кількістю допомоги щодо артилерійських снарядів, протитанкових ракетних комплексів, щодо артилерійських систем, особливо 155-мм калібру, щодо ремонтів цих систем", – сказав Зеленський.

Окрім цього, він зауважив, що наразі відкриваються хаби, хоча, за його словами, є ускладнення з сусідніми країнами, тому що "завжди втручається політика і всі розуміють, що непросто".

Також він наголосив, що ризик "програшу України" є, бо "всі живі люди й ми живемо, але треба бути в Україні й боротися та вірити".

  • 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
  • 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
  • 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.
  • 7 грудня українська делегація на Конференції оборонних індустрій у Вашингтоні досягла домовленості з американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

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