"Сейчас другая ситуация": Зеленский не считает, что Украина близка к проигрышу
Президент Владимир Зеленский на вопрос о том, "движется ли Украина постепенно к проигрышу", заявил, что так не считает, ведь в прошлом году страна была в самой сложной ситуации, однако смогла выйти из нее. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.
Зеленский заявил, что в прошлом году Украина была в самой сложной ситуации, когда центральные регионы страны были "почти полностью оккупированы", а возможности финансировать временно оккупированные города страны были "убиты полностью киберударами".
"Мы были в полной блокаде. Мы вышли из нее. А после этого была зима, она другая, мы не воспринимаем эту зиму как победу. Извините, она очень дорого достается и я знаю каждую эту систему и каждую нашу защиту, каждую минуту, как и что прибывает в Украину, как мы боремся за эти ракеты, за каждую эту систему защиты", – подчеркнул он.
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Президент отметил, что в 2022 году в стране была другая зима, однако сейчас другая ситуация.
"Сейчас у нас другая ситуация, и я согласен, что есть вызовы с количеством помощи по артиллерийским снарядам, противотанковым ракетным комплексам, по артиллерийским системам, особенно 155-мм калибра, по ремонтам этих систем", – сказал Зеленский.
Кроме этого, он отметил, что сейчас открываются хабы, хотя, по его словам, есть осложнения с соседними странами, потому что "всегда вмешивается политика и все понимают, что непросто".
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
- 6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.
- 7 декабря украинская делегация на Конференции оборонных индустрий в Вашингтоне достигла договоренности с американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов калибра 155 мм.
- 19 декабря стало известно, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.