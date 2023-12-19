"Сейчас другая ситуация": Зеленский не считает, что Украина близка к проигрышу

Президент заявил, что сейчас ситуация в Украине отличается от прошлогодней и хотя вызовы непростые, однако нужно бороться за победу

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на вопрос о том, "движется ли Украина постепенно к проигрышу", заявил, что так не считает, ведь в прошлом году страна была в самой сложной ситуации, однако смогла выйти из нее. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.

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Зеленский заявил, что в прошлом году Украина была в самой сложной ситуации, когда центральные регионы страны были "почти полностью оккупированы", а возможности финансировать временно оккупированные города страны были "убиты полностью киберударами".

"Мы были в полной блокаде. Мы вышли из нее. А после этого была зима, она другая, мы не воспринимаем эту зиму как победу. Извините, она очень дорого достается и я знаю каждую эту систему и каждую нашу защиту, каждую минуту, как и что прибывает в Украину, как мы боремся за эти ракеты, за каждую эту систему защиты", – подчеркнул он.

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Президент отметил, что в 2022 году в стране была другая зима, однако сейчас другая ситуация.

"Сейчас у нас другая ситуация, и я согласен, что есть вызовы с количеством помощи по артиллерийским снарядам, противотанковым ракетным комплексам, по артиллерийским системам, особенно 155-мм калибра, по ремонтам этих систем", – сказал Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что сейчас открываются хабы, хотя, по его словам, есть осложнения с соседними странами, потому что "всегда вмешивается политика и все понимают, что непросто".