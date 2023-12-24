Боррель: Мы должны готовиться, Путин решил воевать до победы

Глава дипломатии ЕС: Путин не удовлетворится "куском Украины" и не согласится с миром, "особенно перед американскими выборами"

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что российский диктатор Владимир Путин решил воевать с Украиной до победы, поэтому ЕС должен готовиться к длительной войне. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

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По мнению Борреля, эта война имеет экзистенциальное значение не только для Украины, но и Евросоюза.

"Опасность угрожает нашей демократии, угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", — сказал дипломат, второй раз за последние дни призвав партнеров мобилизовать все возможности.

Боррель предполагает, что Путин не удовлетворится "куском Украины" и не согласится на мир, "особенно перед американскими выборами, которые могут подарить ему гораздо более благоприятный сценарий".

"Мы должны готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – считает дипломат.

По его мнению, Путин делает ставку на человеческий ресурс, но ошибся относительно возможности своей армии.

"Он ошибся по поводу силы украинского сопротивления. Он ошибся по поводу воли Европейского Союза. Он ошибся по поводу прочности трансатлантического альянса. Но он все еще там. Он все еще готов воевать [...] потому что у него нет пути назад", — сказал Боррель.

"Россия так и не смогла стать нацией. Она всегда была империей с царем, с советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нам", — подытожил дипломат.