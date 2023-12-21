Потрібно мобілізувати всі наявні можливості, інакше дозволимо Путіну перемогти — Боррель

Боррель заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України проєкт Європейського Союзу "зазнає значної шкоди"

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Julien Warnand)

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав партнерів мобілізувати всі можливості для допомоги Україні. Про це він повідомив під час заходу The Grand Continent Summit.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у разі перемоги диктатора Володимира Путіна у війні проти України ЄС "зазнає значної шкоди".

"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні й не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проєкт зазнає значних збитків", — заявив Боррель.

Він висловив сумнів у тому, чи готові країни-члени вжити всіх заходів і надати Україні всю необхідну допомогу.

"У найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, щоб не дати Росії виграти війну", – сказав дипломат.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів навесні 2024 року для України з обіцяного мільйона.

Читайте також: Десятки тисяч різних типів снарядів. Rheinmetall отримав нове замовлення для ЗСУ