Потрібно мобілізувати всі наявні можливості, інакше дозволимо Путіну перемогти — Боррель
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав партнерів мобілізувати всі можливості для допомоги Україні. Про це він повідомив під час заходу The Grand Continent Summit.
За його словами, у разі перемоги диктатора Володимира Путіна у війні проти України ЄС "зазнає значної шкоди".
"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні й не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проєкт зазнає значних збитків", — заявив Боррель.
Він висловив сумнів у тому, чи готові країни-члени вжити всіх заходів і надати Україні всю необхідну допомогу.
"У найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, щоб не дати Росії виграти війну", – сказав дипломат.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
- 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів навесні 2024 року для України з обіцяного мільйона.
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