Нужно мобилизовать все имеющиеся возможности, иначе позволим Путину победить — Боррель

Боррель заявил, что в случае победы России в войне против Украины проект Европейского Союза "получит значительный вред"

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Julien Warnand)

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель призвал партнеров мобилизовать все возможности для помощи Украине. Об этом он сообщил во время мероприятия The Grand Continent Summit.

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По его словам, в случае победы диктатора Владимира Путина в войне против Украины ЕС "получит значительный вред".

"Если мы не изменим курс в ближайшее время и не мобилизуем все наши возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Газе, наш проект получит значительный ущерб", — заявил Боррель.

Он высказал сомнение в том, готовы ли страны-члены ЕС принять все меры и дать Украине всю необходимую помощь.

"В ближайшей перспективе вопрос заключается не в том, сможет ли Россия одержать победу над Украиной на передовой, а в том, что Европа делает, чтобы не дать России выиграть войну", — сказал дипломат.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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