Боррель не бачить, що Євросоюз "втомився" від України: Всі визнають успіхи українців

Голова євродипломатії заявив, що країни ЄС не "втомилися" від війни в Україні, а "стурбований та визнає успіхи українців на полі бою"

Жозеп Боррель (Скриншот з відео)

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель на пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою заявив, що не бачить, що європейські країни "втомилися" від війни Росії проти України.

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"Щиро кажучи, я не бачу ознак того, що серед країн-членів є те, що ви називаєте "втомою". Усі стурбовані, і усі визнають успіхи українців – про які не завжди чимало говорять", – сказав Боррель.

За його словами, Україна та її громадяни досягли "значних успіхів" у боротьбі проти країни-агресора. Як приклади він навів функціонування "зернового коридору" без Росії, а також закріплення українських військових на лівому березі Дніпра під Херсоном.

"Я переконаний, що країни-члени продовжать підтримувати Україну, тому що для нас це – екзистенційне питання. Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", – резюмував глава євродипломатії.

7 листопада 2023 року президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни", і закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

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