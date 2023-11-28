Боррель не видит, чтобы Евросоюз "устал" от Украины: Все признают успехи украинцев

Глава евродипломатии заявил, что страны ЕС не "устали" от войны в Украине, а "обеспокоен и признает успехи украинцев на поле боя"

Жозеп Боррель (Скриншот по видео)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что не видит, чтобы европейские страны "устали" от войны России против Украины.

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"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда достаточно говорят", – сказал Боррель.

По его словам, Украина и ее граждане добились "значительных успехов" в борьбе против страны-агрессора. В качестве примеров он привел функционирование "зернового коридора" без России, а также закрепление украинских военных на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", – резюмировал глава евродипломатии.

7 ноября 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны", и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

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