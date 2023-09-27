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Британська кінозірка Марк Стронг збиратиме гроші на відбудову українських шкіл

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 23:05
Британська кінозірка Марк Стронг збиратиме гроші на відбудову українських шкіл - Фото
Марк Стронг (Фото: United24)

Британський актор Марк Стронг став амбасадором проєкту United24: він працюватиме за напрямком "освіта та наука" і збиратиме кошти на відбудову українських шкіл.

"Британський актор, зірка фільмів "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство-2", "Рок-н-рольник", "Гра в імітацію" підкорив наші серця під час участі у благодійному [футбольному] матчі Game4Ukraine у Лондоні", – пише United24.

Тепер Стронг підтримуватиме українських освітян у статусі амбасадора проєкту.

Актор провів онлайн-зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом "Освіта і наука". Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це дозволяють безпекові умови", – розповів глава держави.

Марк Стронг та Володимир Зеленський (Фото: United24)

Володимир Зеленський (Фото: United24)

  • United24 – це ініційована президентом фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України. За понад п’ять місяців роботи вона зібрала більш як $200 000 000 від громадян зі 110 країн.

  • Амбасадор United24, американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1 268 000 на "Ловця шахедів" для України.
  • 26 вересня Зеленський призначив футболіста Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Він теж є амбасадором United24.

Читайте також: З нами Сила: Люк Скайвокер став амбасадором платформи United24

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийUnited24амбасадормарк стронг
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