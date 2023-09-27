Британская кинозвезда Марк Стронг будет собирать деньги на восстановление украинских школ

Британский актер Марк Стронг стал амбассадором проекта United24: он будет работать по направлению "образование и наука" и собирать средства на восстановление украинских школ.

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"Британский актер, звезда фильмов "Шерлок Холмс", "Кингсмен", "Загадочное убийство-2", "Рок-н-рольник", "Игра в имитацию" покорил наши сердца во время участия в благотворительном [футбольном] матче Game4Ukraine в Лондоне", – пишет United24.

Теперь Стронг будет поддерживать украинских педагогов в статусе амбассадора проекта.

Актер провел онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы говорили сегодня, и я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "Образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача – дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это, конечно, позволяют условия безопасности", – рассказал глава государства.

United24 – это инициированная президентом фандрейзинговая платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. За более пяти месяцев работы она собрала более $200 000 000 от граждан из 110 стран.

Амбасадор United24, американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал более $1 268 000 на "Ловца шахедов" для Украины.

26 сентября Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником. Он тоже является послом United24.

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