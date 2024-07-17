Британія планує "перезавантажити" відносини з Євросоюзом після Brexit – FT

У перші дні свого прем'єрства Кір Стармер заявив про плани відновити співпрацю з інституціями у Брюсселі

Кір Стармер (Фото: Ting Shen/EPA)

Європейський Союз та Велика Британія найближчими місяцями проведуть перший двосторонній саміт, на якому спробують "перезавантажити" відносини після виходу країни з ЄС у 2020 році. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на посадовців Великої Британії та ЄС.

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Співрозмовники підтвердили, що зустріч на вищому рівні такого типу, які ЄС регулярно проводить із третіми країнами, зокрема Індією та Китаєм, розглядається як частина зусиль щодо відновлення двосторонніх відносин після Brexit.

У матеріалі FT йдеться, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, своєю чергою, планує продовжити зусилля з відновлення своєї країни на світовій арені під час зустрічі з 50 європейськими лідерами у Бленгеймському палаці у четвер, 18 липня.

Зокрема, на ній британський прем’єр зможе провести перемовини з кількома європейськими лідерами, зазначив один зі співрозмовників. Ще один додав, що у Стармера буде можливість обговорити майбутній саміт із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Обидві сторони заявили, що підготовка саміту знаходиться на ранній стадії. Але ще в перші дні свого прем'єрства Стармер заявив про свої плани відновити співпрацю з інституціями у Брюсселі.

Після нещодавньої перемоги на виборах британський прем’єр також мав телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді ж Британія назвала відносини між країною та ЄС "унікальними".

Журналісти пишуть, що Стармер хоче створити широкомасштабну угоду про оборону та безпеку Великої Британії та ЄС, а також послабити напруженість у торгівлі сільськогосподарськими товарами.

"Якщо у нас є саміти зі США чи Асоціацією держав Південно-Східної Азії, було б цілком доцільно провести саміт із Великою Британією, нашим найближчим сусідом", – сказав європейський дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи може Євросоюз мати більше взаємодії з Лондоном, включно із самітом у майбутньому, високопоставлений посадовець ЄС сказав, що, попри те, що блок має "список багатьох угод" із Великою Британією, "якщо є бажання йти далі й мати більш стратегічні відносини, ми побачимо, що можна зробити, і ми нічого не виключаємо".

5 липня лідер партії Лейбористів Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Призначення відбулося на аудієнції у британського монарха Чарльза ІІІ.

7 липня новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що хоче відновити зв'язки з ЄС та розкритикував Brexit.

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