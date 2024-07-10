Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єром Британії: обговорили удари Storm Shadow по РФ

Раніше Кір Стармер підтвердив дозвіл на це

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: зокрема, політики обговорили втілення дозволу на удари ракетами Storm Shadow по РФ.

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"Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!" – сказав Зеленський.

Український президент та британський прем'єр обговорили "практичну реалізацію цього рішення".

Також Зеленський і Стармер зосередилися на подальшому розширенні українських далекобійних можливостей у кооперації з іншими партнерами.

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Ще сторони обговорили перспективи розвитку флоту України за британської підтримки, президент відзначив лідерство Сполученого королівства у коаліції морських спроможностей.

Окремо політики приділили увагу результатам Глобального саміту миру та підготовці тематичних конференцій задля втілення його рішень.

Раніше Стармер підтвердив, що Україна може використовувати надані Британією Storm Shadow для ураження військових цілей на російській території.

За його словами, це справа України – як саме вона використовуватиме Storm Shadow, надані Британією.

Прем'єр зазначив, що це озброєння має "використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права".

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