Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єром Британії: обговорили удари Storm Shadow по РФ
Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: зокрема, політики обговорили втілення дозволу на удари ракетами Storm Shadow по РФ.
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"Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!" – сказав Зеленський.
Український президент та британський прем'єр обговорили "практичну реалізацію цього рішення".
Також Зеленський і Стармер зосередилися на подальшому розширенні українських далекобійних можливостей у кооперації з іншими партнерами.
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Ще сторони обговорили перспективи розвитку флоту України за британської підтримки, президент відзначив лідерство Сполученого королівства у коаліції морських спроможностей.
Окремо політики приділили увагу результатам Глобального саміту миру та підготовці тематичних конференцій задля втілення його рішень.
- Раніше Стармер підтвердив, що Україна може використовувати надані Британією Storm Shadow для ураження військових цілей на російській території.
- За його словами, це справа України – як саме вона використовуватиме Storm Shadow, надані Британією.
- Прем'єр зазначив, що це озброєння має "використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права".
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