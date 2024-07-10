Зеленский впервые встретился с новым премьером Британии: обсудили удары Storm Shadow по РФ

Ранее Кир Стармер подтвердил разрешение на это

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером: в частности, политики обсудили воплощение разрешения на удары ракетами Storm Shadow по РФ.

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"Утром я прочитал ваши сообщения о разрешении на использование ваших очень мощных и качественных ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Мы очень благодарны!" – сказал Зеленский.

Украинский президент и британский премьер обсудили "практическую реализацию этого решения".

Зеленский и Стармер сосредоточились на дальнейшем расширении украинских дальнобойных возможностей в кооперации с другими партнерами.

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Еще стороны обсудили перспективы развития флота Украины при британской поддержке, президент отметил лидерство Соединенного королевства в коалиции морских возможностей.

Отдельно политики уделили внимание результатам Глобального саммита мира и подготовке тематических конференций для реализации его решений.

Ранее Стармер подтвердил, что Украина может использовать предоставленные Британией Storm Shadow для поражения военных целей на российской территории.

По его словам, это дело Украины – как именно оно будет использовать Storm Shadow, предоставленное Британии.

Премьер отметил, что это вооружение должно "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом".

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