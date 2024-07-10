Зеленский впервые встретился с новым премьером Британии: обсудили удары Storm Shadow по РФ
Кир Стармер и Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером: в частности, политики обсудили воплощение разрешения на удары ракетами Storm Shadow по РФ.

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"Утром я прочитал ваши сообщения о разрешении на использование ваших очень мощных и качественных ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Мы очень благодарны!" – сказал Зеленский.

Украинский президент и британский премьер обсудили "практическую реализацию этого решения".

Зеленский и Стармер сосредоточились на дальнейшем расширении украинских дальнобойных возможностей в кооперации с другими партнерами.

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Еще стороны обсудили перспективы развития флота Украины при британской поддержке, президент отметил лидерство Соединенного королевства в коалиции морских возможностей.

Отдельно политики уделили внимание результатам Глобального саммита мира и подготовке тематических конференций для реализации его решений.

  • Ранее Стармер подтвердил, что Украина может использовать предоставленные Британией Storm Shadow для поражения военных целей на российской территории.
  • По его словам, это дело Украины – как именно оно будет использовать Storm Shadow, предоставленное Британии.
  • Премьер отметил, что это вооружение должно "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом".

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