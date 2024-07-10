Новый премьер Британии подтвердил разрешение на удары по территории РФ Storm Shadow
Новый премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Об этом сообщило издание Bloomberg.
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Отвечая на вопрос журналистов, Стармер согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.
Он отметил, что ракеты должны "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом".
"Но именно Украина должна решить, как развертывать их для этих оборонительных целей", – акцентировал Стармер.
Журналисты отметили, что эти слова являются первым заявлением Стармера, которое он сделал в адрес своей новой администрации после победы на всеобщих выборах в Британии на прошлой неделе.
4 июля в Британии начались досрочные парламентские выборы, тогда Риши Сунак подал в отставку и извинился перед британцами. Он заявил, что избиратели "послали четкий сигнал, что правительство должно измениться". Новым премьером Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер.
- 12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".
- 21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, которые атакуют Украину, – это касается не только тех, что расположены в регионе вблизи Харькова.
- В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совбезе Белого дома Кирби заявил, что после массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США относительно ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной.
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