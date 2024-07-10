Новый премьер Британии подтвердил разрешение на удары по территории РФ Storm Shadow

Стармер отметил, что ракеты должны "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом"

Кир Стармер (Фото: EPA)

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Отвечая на вопрос журналистов, Стармер согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.

Он отметил, что ракеты должны "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом".

"Но именно Украина должна решить, как развертывать их для этих оборонительных целей", – акцентировал Стармер.

Журналисты отметили, что эти слова являются первым заявлением Стармера, которое он сделал в адрес своей новой администрации после победы на всеобщих выборах в Британии на прошлой неделе.

4 июля в Британии начались досрочные парламентские выборы, тогда Риши Сунак подал в отставку и извинился перед британцами. Он заявил, что избиратели "послали четкий сигнал, что правительство должно измениться". Новым премьером Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер.

12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, которые атакуют Украину, – это касается не только тех, что расположены в регионе вблизи Харькова.

В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совбезе Белого дома Кирби заявил, что после массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США относительно ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной.

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