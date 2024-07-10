Новий прем'єр Британії підтвердив дозвіл на удари по території РФ ракетами Storm Shadow

Стармер зауважив, що ракети повинні "використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права"

Кір Стармер (Фото: EPA)

Новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Про це повідомило видання Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Відповідаючи на запитання журналістів, Стармер погодився, що це справа України, як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Він зауважив, що ракети повинні "використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права".

"Але саме Україна має вирішити, як розгортати їх для цих оборонних цілей", – акцентував Стармер.

Журналісти зазначили, що ці слова є першою заявою Стармера, яку він зробив на адресу своєї нової адміністрації після перемоги на загальних виборах у Британії минулого тижня.

4 липня у Британії почалися дострокові парламентські вибори, тоді Ріші Сунак подав у відставку та перепросив у британців. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися". Новим прем'єром Великої Британії став лідер лейбористів Кір Стармер.

12 червня Буданов заявив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, і дозвіл бити по Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але "не менше, не більше".

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, що розташовані в регіоні поблизу Харкова.

Водночас координатор стратегічних комунікацій у Радбезі Білого дому Кірбі заявив, що після масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня, зокрема після удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві, політика США щодо ударів углиб Росії зброєю Штатів залишається незмінною.

Читайте також: "Не можна однією рукою битися, а іншу тримати за спиною". Що змінює дозвіл на удари по Росії