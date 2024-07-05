У Британії офіційно новий прем'єр – лейборист Кір Стармер

Цьому передувала церемонія у Букінгемському палаці з королем Чарльзом ІІІ

Кір Стармер (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Лідер партії Лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомило видання Associated Press.

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Цьому передувала приватна церемонія з британським королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

На час своєї каденції Стармер отримав прем'єрську резиденцію на Даунінг-стріт. Натомість її залишив колишній голова уряду від консерваторів Ріші Сунак – після поразки своєї партії на виборах він привітав опонента та оголосив, що йде з посади.

У червні Стармер заявляв, що у разі перемоги на виборах він і надалі підтримуватиме Україну. Президент Володимир Зеленський уже привітав лейбористів з перемогою.

Новий прем'єр Британії анонсував у X: "Робота над змінами починається сьогодні".

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Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну.

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