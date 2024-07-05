"Ми це зробили!". Переможець на парламентських виборах у Британії Стармер виступив з промовою

Кір Стармер (Фото: EPA)

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Його слова цитує видання BBC.

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"Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, ви голосували за це, і тепер це сталося. Зміни починаються зараз. І це приємне відчуття, чесно кажучи", – заявив він.

Стармер запевнив, що "змінена Лейбористська партія, готова служити країні".

5 липня Консервативна партія чинного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака програла на дострокових парламентських виборах, більшість голосів отримала Лейбористська партія.

Сунак уже визнав поразку на виборах, сказавши, що телефонував Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки.

30 травня 2024 року британський парламент заявив про саморозпуск – традиційна процедура перед виборами.

13 червня Стармер, який є головним кандидатом на посаду нового прем'єра країни, заявив, що у разі перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах і далі підтримуватиме Україну.

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