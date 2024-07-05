"Мы это сделали!" Победитель на парламентских выборах в Британии Стармер выступил с речью

Кир Стармер (Фото: EPA)

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер выступил с речью в честь своей победы и выразил благодарность за то, что станет следующим премьер-министром Великобритании. Его слова цитирует издание BBC.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы это сделали! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Изменения начинаются сейчас. И это приятное чувство, честно говоря", – заявил он.

Стармер заверил, что "изменена лейбористская партия, готовая служить стране".

5 июля Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на досрочных парламентских выборах, большинство голосов получила лейбористская партия.

Сунак уже признал поражение на выборах, сказав, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Министр обороны Британии Грант Шаппс потерял свое место в парламенте, став наивысшим членом кабинета министров от консерваторов, потерпевшим поражение.

30 мая 2024 года британский парламент заявил о самороспуске – традиционная процедура перед выборами.

13 июня Стармер, главный кандидат на должность нового премьера страны, заявил, что в случае победы Лейбористской партии на парламентских выборах и дальше будет поддерживать Украину.

Читайте также: В Британии сорвали выступление политика с помощью плаката с Путиным – видео