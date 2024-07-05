Прем'єр Британії Сунак йде з посади після програшу своєї партії на виборах

Написав, що повністю віддавався роботі – але люди надіслали "чітке повідомлення"

Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті залишають Даунінг-стріт у Лондоні (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії від консерваторів Ріші Сунак залишає посаду після програшу його партії на виборах.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Цій роботі я віддався повністю. Але ви надіслали чітке повідомлення, і лише ваше судження має значення", – повідомив політик.

Тепер Сунак з родиною залишить прем'єрську резиденцію на Даунінг-стріт у Лондоні — і в ній впродовж каденції житиме Кір Стармер, лідер лейбористів, котрі перемогли на виборах.

Читайте також: "Ми це зробили!" Переможець на парламентських виборах у Британії Стармер виступив з промовою

4 липня у Британії почалися дострокові парламентські вибори. За попередніми даними, соціал-демократична партія лейбористів отримує близько 410 місць у парламенті (на 210 більше, аніж у 2019-му). Натомість консерватори отримують близько 131 мандата і втрачають владу.

Сунак також визнав поразку та повідомив, що телефонував Стармеру, аби привітати його з перемогою.

У червні Стармер заявляв, що у разі перемоги його партії він і далі підтримуватиме Україну. Президент Володимир Зеленський уже привітав лейбористів з перемогою на виборах.

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну.

Читайте також: Топполітик Британії заявив про "вину" ЄС і НАТО у війні – його розкритикували й праві, і ліві