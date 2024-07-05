Премьер Британии Сунак уходит с поста после проигрыша своей партии на выборах

Написал, что полностью отдавался работе – но люди прислали "четкое сообщение"

Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают Даунинг-стрит в Лондоне (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Премьер-министр Великобритании от консерваторов Риши Сунак покидает пост после проигрыша его партии на выборах.

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"Этой работе я отдался полностью. Но вы отправили четкое сообщение, и только ваше суждение имеет значение", – сообщил политик.

Теперь Сунак с семьей покинет премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне — и в ней на протяжении каденции будет жить Кир Стармер, лидер победивших на выборах лейбористов.

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4 июля в Великобритании начались досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, социал-демократическая партия лейбористов получает около 410 мест в парламенте (на 210 больше, чем в 2019-м). В то же время консерваторы получают около 131 мандата и теряют власть.

Сунак также признал поражение и сообщил, что звонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

В июне Стармер заявлял, что в случае победы его партии он будет и дальше поддерживать Украину. Президент Владимир Зеленский уже поздравил лейбористов с победой на выборах.

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в парламенте по результатам досрочных выборов – он обвинял западные страны в том, что они спровоцировали российское вторжение в Украину.

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