В Британии официально новый премьер – лейборист Кир Стармер
Лидер партии Лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании. Об этом сообщило издание Associated Press.
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Этому предшествовала частная церемония с британским королем Чарльзом III в Букингемском дворце.
На время своей каденции Стармер получил премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит. Ее оставил бывший глава правительства от консерваторов Риши Сунак – после поражения своей партии на выборах он поздравил оппонента и объявил, что уходит с должности.
В июне Стармер заявлял, что в случае победы на выборах он и дальше будет поддерживать Украину. Президент Владимир Зеленский уже поздравил лейбористов с победой.
Новый премьер Британии анонсировал в X: "Работа над переменами начинается сегодня".
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