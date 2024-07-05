В Британии официально новый премьер – лейборист Кир Стармер

Этому предшествовала церемония в Букингемском дворце с королем Чарльзом ІІІ

Кир Стармер (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Лидер партии Лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Этому предшествовала частная церемония с британским королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

На время своей каденции Стармер получил премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит. Ее оставил бывший глава правительства от консерваторов Риши Сунак – после поражения своей партии на выборах он поздравил оппонента и объявил, что уходит с должности.

В июне Стармер заявлял, что в случае победы на выборах он и дальше будет поддерживать Украину. Президент Владимир Зеленский уже поздравил лейбористов с победой.

Новый премьер Британии анонсировал в X: "Работа над переменами начинается сегодня".

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Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в парламенте по результатам досрочных выборов – он обвинял западные страны в том, что они спровоцировали российское вторжение в Украину.

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