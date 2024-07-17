Британия планирует "перезагрузить" отношения с Евросоюзом после Brexit – FT

В первые дни своего премьерства Кир Стармер заявил о планах возобновить сотрудничество с институтами в Брюсселе

Кир Стармер (Фото: Ting Shen/EPA)

Европейский Союз и Великобритания в ближайшие месяцы проведут первый двусторонний саммит, на котором попытаются "перезагрузить" отношения после выхода страны из ЕС в 2020 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников Великобритании и ЕС.

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Собеседники подтвердили, что встреча на высшем уровне такого типа, которые ЕС регулярно проводит с третьими странами, включая Индию и Китай, рассматривается как часть усилий по восстановлению двусторонних отношений после Brexit.

В материале FT говорится, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь планирует продолжить усилия по восстановлению своей страны на мировой арене во время встречи с 50 европейскими лидерами в Бленгеймском дворце в четверг, 18 июля.

В частности, на ней британский премьер сможет провести переговоры с несколькими европейскими лидерами, отметил один из собеседников. Еще один добавил, что у Стармера будет возможность обсудить предстоящий саммит с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Обе стороны заявили, что подготовка саммита находится на ранней стадии. Но еще в первые дни своего премьерства Стармер заявил о своих планах возобновить сотрудничество с институтами в Брюсселе.

После недавней победы на выборах у британского премьера также был телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда же Великобритания назвала отношения между страной и ЕС "уникальными".

Журналисты пишут, что Стармер хочет создать широкомасштабное соглашение об обороне и безопасности Великобритании и ЕС, а также ослабить напряженность в торговле сельскохозяйственными товарами.

"Если у нас есть саммиты с США или Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, было бы целесообразно провести саммит с Великобританией, нашим ближайшим соседом", — сказал европейский дипломат.

Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз иметь больше взаимодействия с Лондоном, включая саммит в будущем, высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что, несмотря на то, что у блока есть "список многих соглашений" с Великобританией, "если есть желание идти дальше и иметь более стратегические отношения, мы увидим, что можно сделать, и мы ничего не исключаем.

5 июля лидер партии Лейбористов Стармер официально стал премьер-министром Великобритании. Назначение состоялось на аудиенции у британского монарха Чарльза ІІІ.

7 июля новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хочет возобновить связи с ЕС и подверг критике Brexit.

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