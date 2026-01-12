Британія розробляє нову балістичну ракету великої дальності для України

Лондон планує розробити для Києва ракету Nightfall, дальність польотів якої становитиме близько 500 км

Джон Гілі (Фото: ЕРА)

Велика Британія планує розробити нові тактичні балістичні ракети Nightfall для посилення далекобійних можливостей Києва у війні Росії проти України. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.

"З 200-кілограмовою осколково-фугасною боєголовкою, високоточним виробництвом 10 систем на місяць і максимальною ціною 800 000 фунтів стерлінгів ($1,07 млн) за ракету, Nightfall має на меті забезпечити Україну потужним, економічно ефективним варіантом удару на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем", – зазначили в уряді.

Систему можна буде запускати з різних транспортних засобів, здійснювати швидкий залповий пуск кількох ракет поспіль і залишати позицію протягом кількох хвилин. Це дозволить українським силам завдавати ударів до того, як російські війська зможуть відповісти. Ракета буде призначена для роботи в умовах підвищеної загрози та сильних електромагнітних перешкод.

В уряді зазначили, що мета проєкту – передати трьом галузевим командам контракт на розробку вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів ($12,08 млн) на проєктування, розробку та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних запусків.

Детальні вимоги щодо Nightfall були надані галузевим партнерам 19 грудня 2025 року, які підписали необхідні угоди про конфіденційність та безпеку. Кінцевий термін отримання пропозицій щодо розробки Nightfall – 9 лютого 2026 року, а контракти на розробку плануються укласти у березні 2026 року.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що атаки Росії на українські міста демонструють переконання російського диктатора Володимира Путіна в безкарності. Він підкреслив, що Лондон налаштований передавати Україні сучасне озброєння для оборони.

За словами міністра оборонної готовності та промисловості Люка Полларда, нові британські ракети великої дальності дозволять Україні залишатися в боротьбі та створять для Путіна "ще один привід для занепокоєння". Також він підтвердив, що Велика Британія підтримуватиме Україну й у 2026 році.