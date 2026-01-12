Британия разрабатывает новую баллистическую ракету большой дальности для Украины

Лондон планирует разработать для Киева ракету Nightfall, дальность полетов которой составит около 500 км

Джон Хили (Фото: ЕРА)

Великобритания планирует разработать новые тактические баллистические ракеты Nightfall для усиления дальнобойных возможностей Киева в войне России против Украины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Великобритании.

"С 200-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой, высокоточным производством 10 систем в месяц и максимальной ценой 800 000 фунтов стерлингов ($1,07 млн) за ракету, цель Nightfall – обеспечить Украину мощным, экономически эффективным вариантом удара на большие расстояния с минимальным внешним экспортным контролем", – отметили в правительстве.

Систему можно будет запускать с различных транспортных средств, осуществлять быстрый залповый пуск нескольких ракет подряд и покидать позицию в течение нескольких минут. Это позволит украинским силам наносить удары до того, как российские войска смогут ответить. Ракета будет предназначена для работы в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

В правительстве отметили, что цель проекта – передать трем отраслевым командам контракт на разработку стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов ($12,08 млн) на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет в течение 12 месяцев для испытательных запусков.

Подробные требования по Nightfall были предоставлены отраслевым партнерам 19 декабря 2025 года, которые подписали необходимые соглашения о конфиденциальности и безопасности. Конечный срок получения предложений по разработке Nightfall – 9 февраля 2026 года, а контракты на разработку планируется заключить в марте 2026 года.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что атаки России на украинские города демонстрируют уверенность российского диктатора Владимира Путина в безнаказанности. Он подчеркнул, что Лондон настроен передавать Украине современное вооружение для обороны.

По словам министра оборонной готовности и промышленности Люка Полларда, новые британские ракеты большой дальности позволят Украине оставаться в борьбе и создадут для Путина "еще один повод для беспокойства". Также он подтвердил, что Великобритания продолжит поддержку Украины в 2026 году.