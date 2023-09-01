Буданов про загрозу припинення військової допомоги Заходу: Буде дуже важко, але цього не видно

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз немає причин вважати, що Захід припинить постачання озброєнь. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

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За його словами, тільки від України залежить, коли настане перемога у війні, а ситуація на полі бою нерозривно пов'язана з тим, що відбувається "в усіх інших місцях".

"Ми точно воюємо не для партнерів. Буде важко, якщо обріжуть постачання озброєнь, дуже важко. Питання, чи це буде підставою для переговорів, не до мене. Але немає причин вважати, що постачання озброєнь буде повністю припинено", — сказав Буданов.

Він наголосив, що повністю підтримує думку про те, що українцям "варто подорослішати".

"Потрібно вести дискусію на іншому рівні. Нам не потрібні псевдоексперти, які заполонили інформаційний простір. Потрібно розпочати спілкування з професійними людьми, які спираються на цифри, факти та події", — наголосив розвідник.

Наприкінці вересня 2022-го Буданов прогнозував, що війна триватиме "не так вже й довго" і до кінця весни 2023-го ЗСУ увійдуть до Криму.

Буданов також прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ навесні 2023 року.

8 червня 2023-го представник ГУР Юсов заявив, що хоча прогнози Буданова про дати заходу українських військ до Криму і не виправдалися, але "загальні ситуація та оцінка залишаються без змін".

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