Буданов об угрозе прекращения военной помощи Запада: Будет очень тяжело, но этого не видно

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас нет причин считать, что Запад прекратит поставки вооружений. Об этом он сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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По его словам, только от Украины зависит, когда наступит победа в войне, а ситуация на поле боя неразрывно связана с тем, что происходит "во всех других местах".

"Мы точно воюем не для партнеров. Будет тяжело, если обрежут поставки вооружений, очень тяжело. Вопрос, будет ли это основанием для переговоров, не ко мне. Но нет причин считать, что поставки вооружений будут полностью прекращены", — сказал Буданов.

Он отметил, что полностью поддерживает мнение о том, что украинцам "стоит повзрослеть".

"Нужно вести дискуссию на другом уровне. Нам не нужны псевдоэксперты, которые заполонили информационное пространство. Нужно начать общаться с профессиональными людьми, которые опираются на цифры, факты и события", — подчеркнул разведчик.

В конце сентября 2022-го Буданов прогнозировал, что война будет продолжаться "не так уж и долго" и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым.

Буданов также прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ весной 2023 года.

8 июня 2023-го представитель ГУР Юсов заявил, что хотя прогнозы Буданова о датах захода украинских войск в Крым и не оправдались, но "общие ситуация и оценка остаются без изменений".

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