Буданов: У найближчі два місяці в Росії сплановані серйозні заміни в силовому блоці

Натомість на запитання, що варто було б змінити українській стороні, начальник воєнної розвідки відповідати не став

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Найближчим часом держава-агресор може провести певні "заміни" серед силовиків. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю для Радіо Хартія.

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Начальник ГУР утримався від відповіді на запитання, що варто було б змінити Україні в контексті тактики війни, проте наголосив, що "серйозні" заміни сплановані в силовому блоці РФ у найближчі два місяці.

"Як вони відбудуться – побачимо скоро. Не так довго залишилось чекати", – додав він.

14 травня Путін призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ замість Шойгу.

Російські медіа з числа "іноагентів" писали, що це призначення було "особистим рішенням Путіна", а самого Бєлоусова називали "людиною, яку Путін знає і до якої дослуховується". Його завдання — "вписати економіку війни в економіку країни". Детальніше – в огляді LIGA.net.

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